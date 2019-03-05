張亞中提七項文化教育政策　全面開放陸生

張亞中召開“文化教育大政策”記者會。(中評社) 中評社台北3月5日電／ 台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長張亞中今日召開“文化教育大政策”記者會，提出七項文化教育大政策，主張教科書以“憲法”、本國史、中華文化為綱，開放撰寫。同時為解決台灣因少子化問題，導致高中、大學招生困難，全面開放陸生赴台求學，研究所則以承認大陸各大學學歷的方式，擴大各校研究所可以招生的範圍，來解決各校的生源問題。



已表態爭取中國國民黨2020提名的張亞中今天上午在孫文學校召開“文化教育大政策”記者會，主軸為：一、教科書以“憲法”、本國史、中華文化為綱，開放撰寫；二、公平簡化高中與大學的入學程序；三、重視技職教育；四、解決少子化帶來的教育困境；五、推動兩岸文化共同體；六、公佈七大文化教育政策。受邀出席者：佛光大學教授謝大寧，前北一女老師、中華語文教育促進協會秘書長段心儀，輔仁大學教授何思慎。



張亞中指出，文化教育是國家的根本，是民族的根。從李登輝開始，以教改、本土化、多元化為名，進行的是一場文化“台獨”的工作，台灣面臨的是一場“去立國思想”、“去本國史”、“去中華文化”的文史浩刧。



張亞中說，他這十多年來一直在文化與教育工作上努力，希望能喚起民眾、結合有識之士，共同捍衛應有國族認同。除了在建國百年的時候，自己出錢出力拍攝了一部六集，每集一個小時的《百年中國 迷悟之間》紀錄片，在馬英九任內，協助教科書的撥亂反正的神聖工作，但是由於馬英九不能堅持理念，最後棄守，遺憾收場。近年來，孫文學校積極地弘揚本國史、中華文化及孫文思想，今年又出版了《中華文史哲叢書》。



以下是張亞中參選“總統”所提出的七項文化教育大政策：



一、以“憲法”、本國史、中華文化為課綱的核心



“中華民國”政府目前的管轄範圍雖只在台澎金馬，但依照“中華民國憲法”，不只主權範圍涵蓋全中國的事實並未改變，其所承繼的歷史統緒也並未有絲毫中斷，作為“中華民國”政府，當然必須本於此一事實，制定其文化教育政策，以符合“憲法”的相關規定。因此，中華民族的傳統歷史文化也將是我所主政政府下文化教育政策的核心。



我必須指出，近年來，“我國”幾任政府在歷史與公民教育中，基本都已經放棄了政府在此一領域的應有責任，我必須改正此一現象。在“教育部”門，為了避免課綱問題淪為政治操作的工具，我將要求歷史領域僅列出本國史與世界史兩大部門各佔一半，台灣史當然在本國史的範圍內。本國史部分也僅要求必須包含“我國”的歷史傳統與現代發展，但不做任何細部規範，其餘部分均交由書商撰寫，教科書的選擇權也完全交由各學校，由校方與家長自行決定。“教育部”門與“文化部”門有義務依據中華傳統歷史文化，彼此配合制定相關政策，以其他可行的方式，積極推動傳統的歷史文化教育。



在公民教育方面，近年來有關“我國”“憲法”的教育已經束之高閣，關於公民道德的教育，也完全抹煞了傳統有關“禮義廉恥”的教育內涵。未來，我將要求“教育部”在訂定相關課綱時，除了必須注意公民教育的現代內容，以及公民意識的提升外，也必須注意中西方文化在公民教育內涵上的平衡，並加強“憲法”的教育，以進一步凝聚以“憲法”為基礎的國家意識。



還記得多年前，大陸觀光客說，台灣最美麗的風景是人。的確如此，這是因為台灣人有豐富的中華文化底蘊，待人處世彬彬有禮。一個社會如果沒有深厚的文化底蘊，就不會有文化魅力、也不會有競爭力。我個人認為，台灣雖然是個多元文化的社會，而中華文化是台灣多元文化的根。因此，我們不可以把中華文化這個根拿掉，去本國史、去中華文化會毀掉我們民族與文化的根。



二、教科書開放自由撰寫



台灣目前是一個多元的社會，但是又是一個認同分歧的社會，包括歷史認同的分歧、身分認同的分歧，同婚、性平教育的分歧。現在的情形是，哪個黨執政，就由哪個黨來決定未來教科書的課綱，因此，這些社會的認同分歧無法解決，總是與政黨的政治立場掛勾在一起。



解決這些認同糾紛的最好方法，就是政府從教科書上退位，把爭議交由社會自己來解決。因此，我主張，為緩和社會爭議，在所有社會學課的課綱必須以“憲法”、本國史、中華文化”為來心綱領的原則下，“教育部”不設立場，十二年國教之公民，社會、歷史、語言等課程及教科書，開放讓社會自由撰寫。學校要使用哪本課本，由家長與學校共同決定。政府可以協助出版教科書的業者，在出版社要求下，“教育部”委由專業學科循公開方式組成公正中立的專業審查委員會進行檢視其史實是否正確。

