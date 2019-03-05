海外僑胞與中國命運息息相關

3月4日，在全國政協十三屆二次會議海外列席僑胞小組討論中，海外列席僑胞正在聽取發言。人民日報記者 賈平凡攝 中評社北京3月5日電／暨南大學國際關係學院副院長 陳奕平



全國兩會是中國政治生活中的一件大事，既涉及國家大政方針，也關注民生熱點問題。對僑胞來說，兩會同樣意義重大。一方面，兩會為海外僑胞深入了解中國政治制度、國家經濟社會發展開辟了重要渠道。另一方面，列席全國政協會議的海外僑胞代表可以結合海外生活經歷建言獻策，反映僑胞呼聲，發出僑界聲音。“一次列席，終生榮耀。”兩會也為他們積極參與祖（籍）國現代化建設提供了有效的平台，使他們見證祖（籍）國開放透明的民主進程和改革前進的步伐。



今年是新中國成立70周年。海外華僑華人積極支持中國和平統一事業，為中國各方面發展進步作出了重要貢獻。改革開放之初，廣大僑商率先在華投資，並參與中國經濟建設。據統計，改革開放以來，港澳僑商投資佔中國引進外資的60%以上。大批海外人才回國創新創業，推動了我國科技創新實力的提升。海外華僑華人還通過多種方式展現中華文化魅力，促進了中華文化的海外傳播。伴隨著中國“走出去”的步伐，僑胞以實際行動維護中國企業和中國公民海外安全利益。在助力家鄉發展上，僑胞也從未缺席，他們為僑鄉經濟、教育等各領域的發展增添動力。自改革開放以來，海外僑胞和港澳同胞支持、捐助國內公益事業總額超過900億元人民幣。



改革開放40年來，中國經濟發展水平不斷提高，綜合國力顯著增強。一個日益開放和強大中國，為海外華僑華人提供了重要的發展機遇。隨著“一帶一路”建設的不斷推進，越來越多的僑胞從中發現合作共贏的機會。他們熟悉當地語言與文化，在講好中國故事、傳遞中國聲音方面具有得天獨厚的優勢，在促進住在國與中國的貿易暢通、民心相通等方面發揮著橋梁與紐帶的作用。



（來源：人民日報海外版）