黃守宏：增強預期彈性以應對經濟波動

央視記者提問國務院新聞辦公室（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）5日下午，國新辦舉行吹風會，特別邀請《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》有關情況，並答記者問。黃守宏表示，今年我國經濟發展面臨的不穩定不確定因素很多，部分指標可能會出現一定的波動，應該增加預期目標的彈性。同時，就業增長、居民收入增加、環境改善是中國政府的首要目標，經濟增速不論高低都只是為其服務。



以下為文字實錄：



中央廣播電視總台央視記者：注意到今年對GDP的增長預期目標進行了調整，請問這是出於什麼考慮？有沒有必須要守的速度底線？謝謝。



黃守宏：謝謝。經濟增長速度，就是所謂GDP增速，作為一種基礎性、綜合性的指標，具有很強的導向作用，因為這個指標也是制定財政等其他指標的重要基礎。在當前形勢下，GDP增速的指標怎麼確定，國內外非常關注。《政府工作報告》提出把GDP增長的預期目標確定為6％—6．5％，這是根據當前國內外的形勢、中國經濟發展的實際狀況等多種因素綜合考慮的。過去兩年GDP增長的預期目標都是6．5％左右，實際上2017年增長了6．9％，2018年增長了6．6％，實際增速都超過了預期目標。今年形勢更加複雜，國內經濟面臨新的下行壓力，這種情況下，在前兩年基礎上適當調低今年經濟增長的預期目標，應該說是符合實際的。



今年我國經濟發展面臨的不穩定不確定因素很多，有的變化和風險挑戰目前也難以預料，經濟增速等指標在季度、月度之間，可能會出現一定的波動，應該增加預期目標的彈性。綜合以上考慮，採取適當降低GDP增速預期目標並設定為區間值的方式。這種方式，我們2016年就採用過，當年的預期目標為6．5％—7％，實踐證明效果是好的。通過測算，6％—6．5％的預期目標符合全面建成小康社會要求，今明兩年GDP增速只要保持6．2％左右，就可以實現到2020年比2010年翻一番的目標。另外，這一目標與當前的潛在增長率比較吻合，與社會各方面的預期比較吻合，也體現了高質量發展的要求。同時，這一目標也可以確保實現比較充分就業，這對中國政府來講是最重要的任務。現在經濟增長對就業的吸納能力比較強，GDP每增長一個百分點，大體可以帶動190萬到200萬人就業，按照6％—6．5％的預期目標測算，城鎮新增就業1100萬人的目標是可以實現的，在此基礎上，還要力爭達到近幾年的實際規模。



關於有沒有必須守住的速度底線問題，對中國來講，只要就業增長、居民收入增加、環境改善，經濟增速高一點、低一點都是可以接受的。謝謝！



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：王若舟）＜nextpage＞