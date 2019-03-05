新機遇　海外僑胞展宏圖

3月3日，列席全國政協十三屆二次會議的海外僑胞代表在人民大會堂前合影留念。徐靜波攝 中評社北京3月5日電／3月的北京沐浴春光，有“聲”有“色”。3月3日、3月5日，全國政協十三屆二次會議、十三屆全國人大二次會議相繼拉開帷幕，聚焦世界目光。



在人民大會堂裡，除了人大代表、政協委員外，還有一個特殊的群體備受關注，他們是來自世界各地的40位列席全國政協會議的海外僑胞代表。襄盛舉，議國是，身臨其境參與中國民主政治盛會，海外僑胞在接受記者採訪時紛紛表示，開放自信的中國驚艶世界，繁榮發展的中國機會遍地。新時代、新機遇，華僑華人大有可為。



學報告 深刻理解專門協商



3月4日，海外僑胞代表齊聚一堂，討論全國政協十三屆二次會議常委會工作報告，現場氣氛熱烈。



“報告內容很務實。”美國華人企業家聯合會會長施乾平注意到，報告提出，要加強和改進人民政協工作，圍繞加強薄弱環節、改進不足之處，把質量導向鮮明樹立起來，推動政協工作從注重“做了什麼”、“做了多少”向“做出了什麼效果”轉變。這對政協委員建言資政提出了更高要求，更加注重協商和履職實效。



“有幸現場聆聽政協常委會工作報告，增進了我對人民政協所發揮作用的了解。報告中，在建言資政和凝聚共識上雙向發力的部分讓我印象很深。”美國紐約中國和平統一促進會會長馬粵表示，過去一年來，全國政協在推動高質量發展、深化供給側結構性改革、精准脫貧等國家採取的重大舉措中，均發揮了積極作用。



馬粵表示，報告還提到了委員們通過運用移動履職、遠程協商、網絡會議等新興科技進行工作的方式，令人耳目一新，很受鼓舞。



“人民政協為人民”，施乾平表示，報告強調履職為民，助推民生改善和社會發展。適應社會主要矛盾變化，著眼滿足人民日益增長的美好生活需要開展協商議政、民主監督，運用各種民主協商方式，匯聚真知灼見，助推改善民生，增強人民的獲得感、幸福感、安全感。