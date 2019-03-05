黃偉哲：台南任務編組兩岸小組　成員邀請中

民進黨籍台南市長黃偉哲。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月5日電（記者 趙家麟）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜啟動市府兩岸小組，並馬上安排要訪問香港、澳門、深圳、廈門。民進黨籍台南市長黃偉哲5日接受中評社訪問表示，台南市府任務編組的兩岸小組，委員還在陸續邀約中，大概3月底、4月初會有初步的人選出來。



韓國瑜結束東南亞搶農產訂單行程，返台後立即召開高雄市府兩岸小組會議，宣布22日至28日要帶著農、漁會理事長等出訪大陸的計劃。黃偉哲5日下午為台南大內方的農特產酪梨及其相關商品行銷代言，強調會加強在地的農特產品行銷，台南的兩岸小組也很快就會成立。



黃偉哲表示，台南也會有任務編組的兩岸小組，因為換屆、市長換人，目前小組新成員還在陸續邀請中。



黃偉哲說，“其實，兩岸關係中央做中央的部分，地方做地方的部分，我們也會努力去做；地方做的部分，是減少一些政治性的議題，主要是做一些經濟上、文化上的交流跟行銷。”



但黃偉哲也提到，“如果要有一些政治的前題與框架，坦白講地方就比較困擾。”所以，我們覺得兩岸之間，中國大陸如果想要爭取一些台灣的民眾，我覺得其實就跟地方來做一些文化的交流，會更有幫助。”



黃偉哲表示，台南市政府的兩岸小組委員還是在邀請中，大概在3月底、4月初會有初步的人選出來。