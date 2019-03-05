理解《政府工作報告》　黃守宏：四重點

國務院研究室主任黃守宏（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）5日下午國新辦舉行吹風會，特別邀請《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》有關情況，並答記者問。



黃守宏指出，今年國內外形勢更為複雜嚴峻，不穩定不確定因素明顯上升，中國經濟運行出現新的下行壓力。《政府工作報告》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在深刻分析國內外形勢的基礎上，對今年政府工作作出了全面的部署安排。“作為起草組工作人員，我個人體會，理解好《政府工作報告》，有以下四點需要重點把握。”



第一，要把握住《報告》中深化改革、擴大開放的大邏輯。繼續頂住當前經濟下行壓力，保持經濟運行在合理區間，對中國來講要靠什麼？《報告》給予了明確的回應，就是要靠改革開放。改革開放是過去40多年推動中國取得巨大成就的制勝法寶，可以說，這一法寶屢試不爽。今年應對經濟下行壓力同樣也不例外。我們不會走鋪攤子、粗放增長的老路，不會實施“大水漫灌”式的強刺激政策，不會採取為維持短期增長而損害長期發展的做法。我們將堅持以供給側結構性改革為主線，依靠深化改革、擴大開放，來使市場在資源配置中起決定性作用，來增強內生發展動力。習近平總書記在中央經濟工作會議上強調，要著力激發微觀主體活力。按照總書記的要求，按照黨中央的決策部署，我們要以激發市場主體、微觀主體的活力來頂住經濟的下行壓力。去年也給大家報告過，去年的《報告》出現了90多次“改革”，今年的《報告》出現了105次，可以說是歷年之最。“市場化”出現了10處，“市場主體”也出現了十來處。無論是改革開放也好、市場化也好、市場活力也好、市場主體也好，在文字篇幅有限的情況下，用較多的篇幅、較高的頻率出現這些詞，不僅是為了表明一種決心、一種宣示，也是表明我們政策的取向、工作的導向，我們要以改革的思路、改革的辦法，來推進經濟社會發展，來破解發展的難題。同時，在各項工作推進和政策制定過程當中，要充分體現改革創新的精神。能不能以改革的精神來推動工作，是決定中國經濟能不能持續健康發展的一個重要關鍵。對進一步擴大開放，《報告》也作了全面的部署。對中國來講，開放也是改革，而且會倒逼改革，我們要以高水平的對外開放倒逼全面深化改革。



第二，把握住《報告》中改善營商環境、激發市場主體活力的大舉措。經濟發展的活力和動力在於市場主體、在於微觀主體，這依賴於良好的營商環境，在座的各位都知道中國近幾年營商環境取得了很大的改善和進步。去年世行發布的《全球營商環境報告》顯示，中國的營商環境在全球190個經濟體中，去年排在46位，比上一年一下子上升了32個位次，比2013年上升了50個位次。營商環境的改善應該說不僅促進了以企業為主的各類市場主體的發展、為他們營造了好的發展環境，同時也催生了大量新的市場主體。《報告》中也講到，從去年以來到目前為止，中國平均每天新設企業18000戶，其他市場主體也是大量增加。只要已有市場主體發展活力得到增強，新的市場主體不斷湧現，我們應對經濟下行壓力就更有底氣。

