全國第一個也是唯一一個　北京試點不一般

中評社北京3月5日電／服務業是今後中國開放的重頭戲。近日，國務院批覆《全面推進北京市服務業擴大開放綜合試點工作方案》，同意在北京市繼續開展和全面推進服務業擴大開放綜合試點。



自2015年5月以來，北京市開展了為期3年的服務業擴大開放綜合試點，是全國首個，也是目前唯一一個服務業擴大開放綜合試點城市。不同於自由貿易試驗區為以園區為依托的開放模式，北京市的試點圍繞產業在全市域展開。



3年來，北京探索了哪些經驗？在全國具有怎樣的示範意義？新的方案又將如何推動服務業開放進一步深化發展？記者進行了採訪。



北京試點不一般



——北京試點和自貿試驗區建設、內地與港澳服務貿易基本自由化一起，共同構成中國服務業對外開放新格局



北京市服務業擴大開放試點的歷程，有3個重要節點。



2015年5月5日，國務院批覆《北京市服務業擴大開放綜合試點總體方案》，同意在北京市開展為期3年的服務業擴大開放綜合試點，北京成為全國首個，也是目前唯一一個服務業擴大開放綜合試點城市。



2017年6月25日，國務院批覆《深化改革推進北京市服務業擴大開放綜合試點工作方案》，同意北京市在試點期內進一步深化服務業開放綜合試點。



今年1月，國務院批覆試點全面推進方案。“這充分體現了黨中央、國務院對北京市服務業擴大開放綜合試點工作的重視，及對前期試點成效的充分肯定。”北京市商務局有關負責人表示。