黃守宏：近期政策提振社會信心影響股市

經濟日報記者提問國務院新聞辦公室（中評社 徐夢溪攝） 國務院新聞辦公室答記者問現場（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）5日下午，國新辦舉行吹風會，特別邀請《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》有關情況，並答記者問。黃守宏表示，中國股市具有一定特殊性，有關情況更為複雜，現在很多政策對股市確實產生了一定影響。國務院近期出台的一系列舉措，在預期上對整個社會來說提振了信心，也影響到股市。



以下為文字實錄：



經濟日報記者：黃主任，最近我們看到股市漲得不錯，很多人把這與近期國務院一系列服務民營和小微企業的一些政策結合起來，認為降准等一系列政策是放水，這些資金將流入股市、房地產等一些大家認為非實體經濟的行業。您對此怎麼看？接下來對服務民營和小微企業方面會有怎樣的政策？謝謝。



黃守宏：謝謝。股市的事，是方方面面都很關心的，也是很敏感的話題。大家可以看一看，不僅是中國的股市，全世界的股市都有一個共同的特點，就是容易受各種因素的影響。國際上的很多變化，包括一些國家財政政策、貨幣政策及其他政策的調整，都會在股市上反映出來，引發股市波動。中國股市有一定的特殊性，股民數量之多，是別的國家沒有的，融資結構決定我們有些方面的情況更為複雜。至於股市出現目前的情況，原因有很多，我們現在很多政策對股市肯定是有影響的。比如，最近國務院圍繞緩解小微企業融資難融資貴出台的一系列舉措，在預期上對整個社會來說提振了信心，也會影響到股市。中國這些年在貨幣政策方面一直堅持不搞“大水漫灌”，同時運用多種政策工具保持流動性合理充裕。2013年以前中國的廣義貨幣供應量M2增速一直較高，近年來不斷下降，去年底降到8.1%。在這個基礎上，運用多種方式疏通貨幣傳導機制，保持流動性合理充裕，支持實體經濟發展。這幾年我們一直是這麼做的。今年《報告》提出一系列重大舉措來緩解企業融資難融資貴問題，包括改革完善貨幣信貸投放機制，適時運用存款準備金率、利率等數量和價格工具，引導金融機構擴大信貸投放，降低貸款成本。這些是原則性要求，同時還有一些具體安排。比如，除了全面降准之外，我們還強調給中小銀行定向降准，釋放出來的流動性全部用於支持民營和小微企業。再比如，最近出台措施支持大型銀行通過發行永續債等方式來補充資本金，除了增強風險防控能力之外，一個很重要的因素是增強銀行對企業的信貸投放能力。另外，健全金融機構內部考核機制，落實好盡職免責舉措。當前很多銀行錢是有的，但就是不敢貸，主要是擔心被追責。要建立金融機構激勵機制，在對小微企業貸款方面，只要信貸員盡責了，即使由於市場風險導致貸款收不回來，也不能追他的責，因為市場波動的事情很難說清楚。不要說小微企業了，就是對大企業來說，要求所有項目貸款百分之百按時收回來，也做不到。所以，對小微企業貸款，還是要適當提高不良貸款容忍度。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：王若舟）