酷狗建設綠色平台，打造直播學院

中評社北京3月5日電／中國網絡表演（直播）行業高峰論壇暨網絡直播年度盛典近日在京舉行。活動由中國演出行業協會網絡表演（直播）分會主辦，以“直播改變生活”為主題，共同探討行業發展新趨勢、新思路。在論壇上，酷狗直播平台分享了酷狗直播學院培養主播綜合能力及職業素養的案例，曾在酷狗直播學院深造的音樂主播陳鐘、莊妃，也在當晚的“榜樣主播”評選中獲得“2018年度才藝主播”獎項，酷狗的音樂人才職業化培養案例斬獲“2018年度創新大獎”。



綠色平台為原創內容買單



近年來，直播與大眾生活愈發緊密，主播作為一種職業也得到社會認可。以音樂為主打內容的酷狗直播，更是成為許多原創音樂人的發聲平台。



2018年，酷狗直播為音樂主播發行原創音樂作品超過1200首，主播歌曲在酷狗音樂的總播放量超過800億次。原創音樂人陳鐘在酷狗直播平台上擁有43萬粉絲，他的數字單曲專輯《那天》在酷狗上線僅一個月銷量即突破70萬張，截至發稿前已取得140萬張的好成績。陳鐘曾經在接受媒體採訪時說：“在酷狗直播更隨心所欲，不受任何束縛地游蕩在自己的音樂世界裡。”陳鐘能夠有這樣的感受，是因為酷狗直播構建了一個可持續的、健康綠色的直播平台。



酷狗直播推出的“直播＋數字專輯銷售”，為音樂人的辛勤汗水與優質作品買單，這也促進音樂人擁有了更多的動力，持續豐富音樂市場，創作出更多的好作品。



專業人才讓直播內容更多元



當一些具有專業才能的人加入直播行業後，讓直播內容更加多元化，並使得平台步入自我升級的過程，日趨產業化。



莊妃原本是一名粵劇演員，擅長粵劇、京劇、川劇等傳統藝術，擁有超過20年的舞台表演經驗。莊妃在2016年入駐酷狗直播，定期在直播間表演川劇變臉，在網絡化的時代通過直播的方式讓更多人知道川劇變臉的魅力。她還利用網絡直播特效和戲曲結合改編了蓮花手舞，用粵語和普通話穿插說唱，再利用直播背景特效加入古典舞表演等，讓喜愛直播的觀眾看到了高質量的新內容，也讓傳統戲曲吸引了更多年輕人。



莊妃說：“弘揚傳統文化是我做直播的核心理念，傳統文化能夠使整個直播間的文化水平、欣賞水平直線上升，希望能通過我的表演引導觀眾了解中國的傳統藝術。”



直播學院讓人才一專多能



類似莊妃這樣具有專業功底的表演者的入駐，讓酷狗直播迅速意識到平台在內容生產、主播職業培養方面的必要性，因此酷狗直播打造了酷狗直播學院，集授課、培訓、考核、認證於一體的在線音樂教育服務，助力網絡主播向專業化轉型。同時，酷狗直播學院還發起了綠色直播的倡議，號召主播樹立嚴謹、可執行的職業標準。



2018年，由酷狗直播平台粉絲投票選出了20名有潛力的主播，參加了酷狗直播學院101韓國集訓活動，為期5天的正統韓國練習生訓練讓這些主播在演藝技巧方面得到了進一步提升。



主播培訓不僅限於熱愛唱歌的音樂人，對於專業的戲曲演員，如何幫助他們適應新時代、實現創新轉型，也是酷狗直播在人才培養方面的關注點。莊妃在參加了集訓後說：“集訓最大的感受就是要把自己變成一個魔法師，一專多能再修煉其他藝術，例如樂器、舞蹈、演講能力、說唱能力等，再厲害的人也要補充足夠的能量才能走得更遠。”



（來源：中國新聞出版廣電報）