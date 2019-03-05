印媒稱印空軍蘇30擊落一架巴基斯坦無人機

中評社北京3月5日電／印度ANI通訊社3月4日報道稱，印度空軍星期一（3月4日）在拉賈斯坦邦上空擊落一架從巴基斯坦境內起飛的無人飛行器。報道稱，巴基斯坦一架疑似無人機被印度防空部隊發現，然後被蘇-30MKI戰鬥機擊落。



據報道，被擊落的無人機“侵犯”了印度領空，偵察拉賈斯坦邦沙漠地帶的軍事陣地。該無人機被地面雷達探測到，之後一架俄制蘇-30MKI戰鬥機被派到現場。無人機隨後被空對空導彈擊落。



對於擊落無人機事件，目前，印度官方還未進行正式表態，巴基斯坦官方也未進行回應。



來源：環球網