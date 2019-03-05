美官員重申“門羅主義”遭抨擊

委內瑞拉外長阿雷亞薩（圖片來源：網絡） 中評社北京3月5日電／當地時間3日，委內瑞拉外交部長阿雷亞薩在社交媒體上，就美國總統國家安全事務助理博爾頓當天發表的針對委內瑞拉推行“門羅主義”的言論作出回應。阿雷亞薩對博爾頓的言論表示譴責，他表示，美國重申“不合時宜和非法的”學說是“殖民主義的傲慢”，“這一直是也將永遠是不可接受的”。



博爾頓3日發表言論稱，美國政府正在尋求一個“廣泛的聯盟”來取代委內瑞拉總統馬杜羅。此外，美國“並不害怕使用門羅主義這個詞語”，這一直是美國總統過去的“目標”。



當地時間4日，俄羅斯外長拉夫羅夫與卡塔爾外交大臣穆罕默德在多哈進行會晤。在之後的記者會上，拉夫羅夫就美國總統國家安全事務助理博爾頓有關“門羅主義”的言論發表了看法。



拉夫羅夫當天表示，博爾頓有關“門羅主義”的表態是“傲慢的、自大的”，拉美國家會對此“做出反應”。拉夫羅夫指出，美方“門羅主義”言論是對所有拉美地區國家的冒犯；對於美國政府目前的對外政策，拉美國家需要“進行考量”。



拉夫羅夫特別強調說：他（博爾頓）冒犯了整個拉丁美洲。特別是就在幾天前，美國政府曾公然威脅委內瑞拉並不是“故事的結束”，接下來將會是古巴和尼加拉瓜。



美國的“門羅主義”1823年由時任美國總統門羅提出，美國把拉美地區看作自己的勢力範圍，推行強權政治，迫使拉美國家按美國意志行事。從1961年派遣包括古巴流亡分子在內的雇傭軍企圖推翻古巴革命政權，到1983年入侵格林納達；從1989年將巴拿馬領導人抓到美國受審，到長期以未達到民主標準為由拒絕古巴參加美洲國家首腦會議等等，都是美國對拉美事務直接而粗暴的干涉。



但是，美國的干預主義和霸權主義引發拉美國家集體抵制，美國逐漸失去對拉美的控制。2013年，奧巴馬政府的國務卿克里宣稱“門羅主義”時代已終結，美國將與拉美國家建立“平等夥伴關係”。



（來源：央視新聞客戶端）