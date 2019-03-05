黃守宏：要發揮有效投資的關鍵作用

國務院新聞辦公室答記者問現場（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）5日下午國新辦舉行吹風會，特別邀請《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》有關情況，並答記者問。黃守宏表示，在當前應對經濟下行壓力的情況下，要發揮有效投資的關鍵作用。對我們這個發展階段來講，要實現創新發展，要改善民生，要推動產業改造升級，要發展新動能，都離不開有效投資，保持投資的合理增長。



以下為問答實錄：



鳳凰衛視記者：請問黃主任，今年《政府工作報告》中提出了提高赤字率、擴大財政赤字、大規模減稅等措施。這會不會導致政府負債大幅增加，從而帶來財政風險呢？另外，有人認為地方政府隱性債務已經很大了，為了穩增長，會不會導致隱性債務急劇增加，然後帶來一些財政風險呢？謝謝。



黃守宏：謝謝。總體上看，目前中國政府債務並不高，到去年底各級政府政府債務是33萬億多一點，負債率是37%。這是什麼概念呢？既低於歐盟60%的警戒線，也低於主要發達經濟體和新興市場國家的負債率。其中，中央政府負債率是16%多一點，地方政府20%多一點，加在一起也就是37%左右。社會上有些人擔心地方政府債務問題，主要是對隱性債務這一塊心裡不托底，有各種各樣的數據。我們這幾年一直採取措施對地方政府隱性債務進行控制，去年在三大攻堅戰中的防範化解重大風險攻堅戰裡，把防範化解地方政府債務風險特別是隱性債務風險作為重要任務，並提出明確要求。我們已經出台了對地方政府違規舉債問責等一系列政策，應該說地方政府在擴大隱性債務這方面的衝動受到了很大的抑制，隱性債務上升的勢頭得到了遏制。



在當前應對經濟下行壓力的情況下，要發揮有效投資的關鍵作用。對我們這個發展階段來講，要實現創新發展，要改善民生，要推動產業改造升級，要發展新動能，都離不開有效投資，保持投資的合理增長。去年我們的固定資產投資增長5.9%，扣除價格因素後增速更低。今年《報告》提出擴大投資的一些政策措施，就是要使投資回升到合理增長水平。地方要合理擴大有效投資，沒有錢能行嗎？在當前一些地方財政比較困難的情況下，缺錢又要幹事，就要適度借債。在這一點上，中央政府的態度非常明確，舉債是可以的，但要採取規範的方式，就是“開前門”“堵後門”。怎麼開前門呢？《報告》中提出，今年地方政府專項債券規模增加8000億元，還提高了地方政府債務限額，提出繼續發行一定數量的地方政府置換債券，以減輕地方政府存量債務利息負擔。我們既要採取這些措施開前門、讓地方幹事，還要把後門堵住，規範地方政府舉債融資機制，堅決把隱性債務風險控制住。從目前來看，隱性債務增長勢頭已經遏制住了，存量債務的問題也正在化解。我前面講的這幾項措施，其實也有利於化解存量債務。謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：薛寧婧）







