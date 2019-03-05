黃守宏：通過“好差評”倒逼政策落實

國新辦吹風會現場（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社）5日下午，國新辦舉行吹風會，特別邀請《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》有關情況，並答記者問。黃守宏表示，黨中央、國務院高度重視政策落實落地，報告起草與研究落實同步進行，今年還要通過“好差評”，對政務服務、對政策落實形成社會監督、社會推動的倒逼機制。



以下為文字實錄：



中國日報記者：黃主任您剛才也提到《政府工作報告》中出台很多惠民惠企的政策，有人擔心說這些政策如何能夠落地，真正落實，您對此有什麼回應和看法？謝謝。



黃守宏：我相信你這個問題，可能很多人都會有類似的擔憂。因為人嘛，希望越大，如果實現不了失望就越大。最近這些年，坦率來講，我們有些政策的貫徹落實是不夠理想的，這沒什麼可以隱瞞的。對此，我們的市場主體和老百姓也存在不滿意的地方，所以有人說，上面黨中央、國務院的政策好，下面的“歪嘴和尚”把“經”給念歪了。我想你們記者哪裡都去，可能也聽過類似的說法。



今年我們在減稅降費、簡政放權、改善民生等方面出台了很多有力度的重大舉措，有一些人擔心落不到實處。對於各級政府來講，如何說到做到、不放空炮，這是一個考驗。《報告》裡講了這麼多好東西，要是落不了地，讓老百姓沒有感受，還不如不說。大家可能也注意到，這次《報告》講完減稅降費後還專門有一段話，講要確保減稅降費落實到位。《報告》篇幅有限，之所以用這麼大篇幅這樣講，並強調政府過緊日子，目的就是堅決確保減稅降費落實到位。黨中央、國務院高度重視政策落實落地，習近平總書記對抓落實、重實幹有一系列明確要求，李克強總理也反覆強調要抓好落實。大家可以把這一段內容與《報告》中關於政府自身建設的內容聯繫起來看。《報告》強調，要減少文山會海，堅決反對和整治一切形式主義。在起草《報告》過程中，有關部門已經在同步研究怎麼抓落實。《報告》經過人代會批准之後，國務院會很快分解落實《報告》提出各項任務。過去我們有些政策之所以落實不了，還有一個原因，就是這些政策措施過於抽象、操作性差，也缺少配套的政策措施，導致難以落地。今年要及時出台相關政策的配套措施。



還有就是加強對政策落實的監督。這種監督不僅是要通過政府內部的約束機制，還要進行第三方評估，特別是要讓老百姓、讓市場主體來評判。大家注意到在優化營商環境部分，有一句話是“建立政務服務‘好差評’制度”。我過去對“好差評”這個詞並不是很了解，但是我聽同事說這個“好差評”是網民和青年人中的流行詞。今年就是要通過“好差評”，對政務服務、對政策落實形成社會監督、社會推動的倒逼機制。謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：王若舟）