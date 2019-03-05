AI主播、VR轉播　兩會報道邁入智媒時代

中評社北京3月5日電／2019年全國兩會新聞中心一樓西北角的長條桌上，印有“5G已覆蓋”字樣的席卡格外醒目。桌上放的VR眼鏡，讓《中國新聞出版廣電報》記者忍不住戴上體驗一番。



“‘部長通道’開啟時，在新聞中心的記者就能通過這個VR眼鏡看到360度的實況轉播。”現場工作人員向記者介紹道。



事實上，5G信號全面覆蓋，還只是新技術融入兩會報道的一個縮影。



AI主播、虛擬演播室、抖音短視頻、直播眼鏡、VR實況轉播……記者在兩會現場看到，新媒體技術已被廣泛應用於新聞報道中，4K超高清視頻直播信號傳輸也甚為普遍。



由新華社和搜狗聯合打造的全球首個AI合成女主播“新小萌”在今年兩會期間與觀眾見面。《新小萌上兩會 十三屆全國人大二次會議準備就緒 京外代表團全部抵京》《新小萌上兩會 全國政協十三屆二次會議在京開幕》等融媒體報道，配合前方現場視頻、圖片等多種素材，準確無誤的報道加上豐富的表情神態，讓人眼前一亮。



新華社AI合成主播團隊項目負責人齊慧傑說，作為“新小萌”的搭檔，早已實現量產的站立式AI合成主播“新小浩”也在兩會報道中與受眾見面。作為AI合成主播升級版，“新小浩”實現了從“坐著”到“站立”，並帶著手勢、姿態等多種肢體動作聲情並茂地為觀眾播報兩會內容。



體驗更豐富多彩、看得更真、離得更近，這是關注2019年全國兩會的受眾的深切感受。



幾位政協委員均向記者表示，融媒體的發展增強了兩會信息的傳播力度，5G等新媒體技術的運用與普及讓兩會呈現更加立體。



智媒時代，一切皆有可能。



“5G、人工智能等智媒技術可以充分用於新聞采編領域，在傳統媒體傳播過程中適用的範圍也會更廣泛。”中央廣播電視總台國廣記者張喆炯對記者笑言，也許在不遠的將來，在人民大會堂東門排隊的就有AI記者了。



（來源：中國新聞出版廣電報）