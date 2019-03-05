蔡正元：改變國民黨就從韓國瑜夫妻開始

蔡正元在臉書發文表示，國民黨自掃門前雪的陋習，也到了應該改一改的時候！（照片：蔡正元臉書） 中評社台北3月5日電／中國國民黨籍高雄市長韓國瑜妻子李佳芬日前受訪表示，之前韓國瑜被民進黨“立委”段宜康鬥爭時，國民黨無人伸出援手。對此國民黨政策會前執行長蔡正元今在臉書發文表示， 國民黨自掃門前雪的陋習，也到了應該改一改的時候！他還安慰李佳芬表示，國民黨的毛病不是一朝一夕，在馬英九時代更加嚴重，韓國瑜有責任去改變，改變國民黨就從你們夫妻開始



蔡正元臉書全文如下：



國民黨自掃門前雪的陋習，也到了應該改一改的時候。



韓國瑜的牽手李佳芬說，韓國瑜被段宜康鬥爭時，國民黨無人伸出援手。



其實，蔡正元力挺兩岸服貿協議，堅定反對太陽花，被太陽花發動罷免，國民黨內也是全體龜縮，遠遠看著蔡正元一人孤軍奮戰。



蔡正元力主興建核四，遭反核人士圍攻，被媒體惡意報道為開車撞人，國民黨內朱立倫、丁守中等人站到反核陣營讓蔡正元不解。



國民黨無人聲援，還落井下石說，蔡正元破壞黨的形象，尤其是馬金系的草鞋，更是如此。



蔡正元要安慰雲林小同鄉李佳芬，國民黨的毛病不是一朝一夕，在馬英九時代更加嚴重，韓國瑜有責任去改變，改變國民黨就從你們夫妻開始。