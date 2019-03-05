楊揚委員：重視中學、大學體育賽事建設

楊揚委員 中評社北京3月5日電／4日，全國政協十三屆二次會議進行小組討論。全國政協委員、我國冬奧會首金得主楊揚表示，近年來青少年兒童體育教育取得了長足進步，但目前學校體育普遍存在重小學、輕中學，中學以上校園聯賽體系缺乏或不足的虎頭蛇尾現象，建議重視中學和大學體育賽事建設，完善學校體育發展。



“近些年，體育的教育價值逐漸受到了社會和很多家長的認可，通過社會培訓機構或學校體育社團，參與各類運動項目的孩子數量也大幅增長，各類體育項目校園聯賽不斷湧現、規模迅猛擴大。”楊揚說。



楊揚退役後選擇在南方的上海開設飛揚冰上運動中心。在2022年北京冬奧會的大背景下，楊揚說上海在冰雪運動進校園方面有許多成功經驗，值得在全國推廣。



但她同時指出，如今我國大部分體育項目的中小學校園聯賽，參與的學校和學生還是以小學為主，到了初中和高中，無論賽事數量、參賽隊伍、參賽人數都呈現斷崖式下降。這導致大量已經在小學階段培養了運動興趣和特長的孩子升入初中後，不得不放棄自己的愛好，中斷訓練和比賽，從而造成我國青少年體育培訓體系出現嚴重“斷層”。不僅會讓前期的投入功虧一簣，更會對體育運動普及、競技體育後備人才梯隊建設、校園體育文化營造、學生素質教育造成潛在負面影響。



楊揚建議，中學和大學應與小學銜接，建立健全各類體育項目社團、校隊和各類體育項目聯賽制度與體系；規劃並貫通從小學、初中、高中、高校四級聯賽一條龍競賽體制，打造完整的青少年體育訓練體系；將體育社團、校隊和聯賽體系建設納入教育部門相關考核指標，並投入經費予以保障。



“教育部門需要和體育部門通力合作，聯手舉辦更多校園體育賽事，促進資源共享，體教結合，為具有天賦的優秀學生運動員打通上升通道，使得未來有更多選擇。”楊揚說。



（來源：新華網）