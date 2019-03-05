農業農村部開展奮戰100天奪取夏糧豐收行動

圖片來源網絡 中評社北京3月5日電／農業農村部日前開展奮戰100天奪取夏糧豐收行動，要求各地農業部門抓緊農時，因地因苗適時採取針對性的水肥調控措施，促進苗情轉化升級，全力確保夏糧豐收。



當前雨水節氣已過，春季農業生產正由南向北漸次展開，3個多月後將迎來夏糧大面積收獲期。據中國氣象局預測，持續的厄爾尼諾現象可能造成華北南部到江南大部春季降水偏多、影響地區農業生產。同時，今年農業氣象年景中等偏差，極端天氣發生概率增大，局部地區可能出現“倒春寒”、春旱或夏伏旱。



據農業農村部種植業管理司有關負責人介紹，冬小麥產量占全國夏糧產量的近九成，確保小麥產量穩定、夏糧豐收，可以為全年糧食生產奠定堅實基礎。農業農村部已確定，在今年小麥面積穩中略減的情況下，依靠科技提高單產，力爭產量基本穩定在2018年水平；氣象災害損失率控制在5%左右，重大病蟲危害損失率控制在5%以內；化肥農藥使用量實現負增長，節水灌溉取得新進展。



農業農村部要求各地做好防災減災工作，加強與氣象部門合作，密切關注天氣變化，根據可能出現的華北西部和西北東部春旱、北方冬麥區低溫凍害、長江中下游部分地區低溫陰雨和洪澇、西南部分地區春旱等氣象災害，及早制定防範預案，適時採取應對措施，切實減輕氣象災害損失。



（來源：新華網）