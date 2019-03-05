韓國瑜祝朱心想事成　未答覆是否參選

朱立倫（左）與韓國瑜（右）。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月5日電（記者 高易伸）被稱為藍營2020最有可能的兩個男人，前中國國民黨主席朱立倫與高雄市長韓國瑜今日下午閉門談了近一個小時。會後，朱立倫讚揚韓能翻轉高雄經濟，也感謝韓熱情親切的款待。韓國瑜則稱朱是“總統”候選人，因為已經宣佈了，也衷心祝福他“心想事成”。



朱臨走前，被媒體問，會否擔心和韓成為對手，朱回：“我們絕對不會是對手。”



對於朱韓兩人事後的記者會，媒體不放過緊追朱立倫是否尋求韓國瑜支持？



朱立倫說，過去他跟韓市長是好朋友、現在跟未來也是好朋友。不管任何工作崗位或角色上一定相互支持與鼓勵，他謝謝韓市長給他加油鼓勵。韓市長做什麼我會支持他，我做什麼韓市長也會支持我。韓市長對高雄有願景，努力拚經濟拚建設，但也碰到財政等問題，他擔任十六年的縣市長，今天提供一些個人心得給韓市長，不管過去、現在、未來，他和韓市長都好朋友，無論他做什麼，韓都支持他，韓做什麼，他也都支持韓，他會全力支持韓衝市政。



媒體問包含韓市長選“總統”嗎？



韓國瑜聽聞傻笑，朱則說，他剛剛說過了會互相支持。



對於韓國瑜是否參選2020？



韓國瑜強調，現在一心一意拼經濟，對他而言“手心是肉、手背也是肉”。朱是他多年好友，他衷心祝福“心想事成”，未來為整個“中華民國”投入更大的心力與貢獻，祝福他。



媒體問韓國瑜“手心”是指王金平院長嗎？



韓國瑜笑說，哈哈哈，自己去想，好幾位、好幾位。



朱立倫拜會韓國瑜，兩人閉門會談近一個小時，但記者會前兩人有默契不透露太多會面細節，僅著重在市政上，對於敏感的2020兩人都打哈哈帶過。