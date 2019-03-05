可擋幾天？嚴德發：有能力讓大陸攻台失敗

左起嚴德發、蘇貞昌、吳釗燮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”許毓仁下午質詢表示，蔡英文接受《CNN》訪問說，中國大陸若入侵，台灣可以承受第一波攻擊，以我們現在軍力是可以擋幾天？“國防部長”嚴德發未直接回應天數，僅強調，我們沒有時間的問題，但我們有決心、有信心。許又問以我們現在兵力，我們可以擋多久？嚴德發說，我們三軍目前戰力，我們有能力讓他們攻台失敗。



蘇貞昌今天答詢火力很強，許毓仁問到，蔡英文說開戰，那擋住第一波之後，其他國家會站出來？哪些國家會站出來，他並詢問在場官員，認為是美國的舉手，但現場沒人舉手，他則說，都沒舉手，美國不會來喔？



嚴德發說，那是不確定的，其他國家自主的決定，會看區域情勢怎麼變化，是不是對他們有利。



許毓仁又問一次，那美國會不會來？認為會來舉手？蘇貞昌則跳出來說，委員我們來這裡是答詢，不是來舉手、舉腳的。我們可以用回答的，不是用舉手。



許毓仁也問到，《台灣關係法》裡面也都沒有說美國有義務出兵，蔡英文這樣大聲講，社會上不會有危險？



蘇貞昌表示，他以“行政院長”來回答，戰爭最強的不是只有武力，而是心法，最強國防就是心法。戰爭估算，以日本打中國的時候，當時日本武器精良，日方說三天要拿南京，但是三週都拿不下南京，當蘇貞昌要繼續說時。許毓仁則說，他要問下一題，讓蘇貞昌也沒有機會繼續講。