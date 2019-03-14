京報：民進黨在表演恐慌，還是真張皇失措

中評社香港3月14日電／環球時報14日發表社評說，台灣網絡上最近出現了一個“關注31條”網站，在島內激起了軒然大波。這個網站的網址是www.31t.tw，其中域名顯示為tw（台灣），網站內容是正面宣傳大陸去年出台的惠台“31條措施”。綠營狂叫：這就是大陸的滲透！



社評說，民進黨13日就此作出回應，給這個網站扣各種驚悚的帽子，比如宣稱大陸這樣做是要“加速滲透分化台灣社會”“營造台灣內部自我投降的假象”等等。台“內政部”當天宣稱該網站內容已經構成損害公共利益，將會同台通訊傳播委員會等部門進行了解，這些意味著針對該網站的“國安機制”已經啟動。



打開這個網站看一看，裡面主要是對31條惠台措施的解讀，有助於台灣民眾了解大陸惠台政策，方便他們來大陸學習、工作等。



台灣民進黨當局為何被這個網站嚇成這樣呢？我們覺得，這當中既有他們對這個網站“假恐慌”的表演，也有他們對“31條措施”在台產生強烈反響、使他們有了某種“失控感”的真恐慌。



社評說，先說假恐慌，這是為了選舉的表演！台當局最喜歡炫耀台灣的“民主”與“自由”，但去年“九合一”選舉之前，他們又學來美國指責北京“利用美國新聞自由對美搞滲透”那一套，開始大肆加緊編篡大陸方面“利用台灣新聞自由對台搞滲透”的故事。如今發現這個尚不確定究竟是誰註冊的網站，他們全力爆炒，把它作為大陸“滲透台灣”的最新證據搞事，試圖以此凝聚台灣綠營基本盤。



台灣2020年選舉逐漸靠近，蔡英文腦子裡現在只有一件事，那就是爭取勝選連任。“九合一”選舉的慘敗把蔡英文逼到死抱綠營基本盤的極端路線上，而宣揚大陸對台威脅、推升兩岸緊張是走這條路線的基本動作。



如果台灣真是輿論自由開放的，一個介紹大陸政策的網站有什麼容不下的？在民進黨當局推崇備至的美國，出現一個宣傳北京政策的網站雖然也可能引起抱怨，但出不了台灣這種從“立委”到“閣僚”的“聯合反制”吧？為了鼓動與大陸的對立，台當局連“民主”的臉面都寧肯不要了。



再看民進黨當局的“真恐慌”。他們恐慌的是“31條措施”本身，和它們落實一年來對台灣社會產生的越來越強烈的吸引力。拒不承認“九二共識”的蔡英文當局雖然還在台上，並在傾力爭取扳回去年以來的政治頽勢，但他們感受到了台海形勢巨變壓向民進黨的根本性危機。面對選舉，他們好像只有擁抱綠營極端路線一條路，但這條路往遠看明顯是條死路。



民進黨曾以為大權在握，無論他們在島內怎麼折騰，大陸都鞭長莫及。沒想到“31條措施”一出，它們所釋放的吸引力立刻對蔡英文當局所得意的對抗大陸格局產生了撼動。它所指望的那部分台灣民意進一步鬆動了，更多台灣民眾把眼睛投向大陸，由此產生的危機感是民進黨當局從未有過的。



蔡當局有可能對“關注31條”網站下手，但他們奈何不了“31條措施”本身在台灣產生的影響力，更阻擋不了兩岸不斷靠近的大趨勢。從大周期看，奉行極端政策的民進黨其實在“混一天算一天”，它的腳下正一天天從路變成獨木橋，再變成顫顫巍巍的鋼絲。



社評說，與一個宣講大陸政策的網站如此大動干戈地較勁，證明了民進黨在戰略上氣數已盡，從此草木皆兵。它或者自我新生，或者走向死亡。