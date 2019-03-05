農產品產銷失衡要切腹?蘇貞昌搶答：不鼓勵

蘇貞昌（左）與陳吉仲（右）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”曾銘宗今日質詢“農委會主委”陳吉仲，前主委林聰賢提到如果今年農產品產銷再失衡就要跟你一起切腹自殺，對林說法有沒有評論？一旁的“行政院長”蘇貞昌則搶答說，“委員我不鼓勵自殺，我鼓勵把事情做好”，如果因為政策不好或“農委會”處置不當，那就換主委，也不是要自殺。



曾銘宗質詢說，蔡政府對不起農民，今年暖冬水果大豐收會不會產銷失調？蘇貞昌說，確實有時候欠收、有時候豐收，這是農民辛苦的地方。不管是產量或是價格銷售等，今年創下外銷最好成績。



曾銘宗也說，現在棗子、香蕉價格下降，農產品價格大幅滑落，高雄市長韓國瑜到“國外”推銷，希望“農委會”不要再扯後腿，他並詢問面對農產品價格下滑，“農委會”有沒有什麼措施？



蘇貞昌回答說，他當屏東縣長是第一個帶農民到大消費市場去賣水果，現在如果農產品價格波動，我們會努力，在產銷上讓農民受益。



陳吉仲也說，就香蕉來說價格已經回穩，外銷量也可以支撐。曾銘宗又問，林聰賢去年把你拉進來，提到今年如果再發生水果產銷失調，要和你一起切腹自殺，對林聰賢的說法有沒有評論？



蘇貞昌在一旁聽到就搶答說，“委員我不鼓勵自殺，我鼓勵把事情做好”，如果因為政策不好，或“農委會”處置不當，那就換主委，也不是自殺。



陳吉仲也掛保證說，他完全同意不能讓農產品產銷失調，“我保證主要農產品一定不會產銷失調”。