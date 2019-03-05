A股繼續強勢上行　創業板指數大漲逾3%

中評社香港3月5日電／承接近期強勢，5日A股繼續上行。深市表現依然強於滬指，其中創業板指數連續第二個交易日錄得3%以上的漲幅。不計算ST股，漲停個股超過200只。



新華社報道，今日上證綜指以3019.88點小幅低開，早盤窄幅震蕩，午後穩步走升。尾盤滬指以次高點3054.25點報收，較前一交易日漲26.67點，漲幅為0.88%。



深市走勢依然強於滬市。深證成指收報9595.74點，漲211.32點，漲幅為2.25%。



在前一交易日大漲逾3%的基礎上，創業板表現依然搶眼，漲3.51%至1676.57點。中小板指數收報6215.88點，漲幅也達到了2.34%。



滬深兩市個股普漲，告跌品種總數不足400只。不計算ST個股，兩市200多只個股漲停。



大部分行業板塊隨股指收漲，綜合類、軟件服務、IT設備、家電板塊漲幅超過5%。機場服務、銀行、貴金屬、石油燃氣等板塊逆勢收跌，不過幅度都不足1%。



滬深B指繼續上行。上證B指漲1.45%至309.30點，深證B指漲0.85%至1016.99點。



不過，股指走高沒有伴隨交易放量。當日滬深兩市分別成交3828億元和5138億元，與前一交易日破萬億元的巨量相比有所萎縮。