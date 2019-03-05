李偉：防污要得到人民群眾大力支持

記者會現場（中評社 黃文傑攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議於5日（星期二）15：00 － 16：00在梅地亞兩會新聞中心舉行記者會，主題為政協委員談打贏防範化解重大風險、精准脫貧、污染防治三大攻堅戰，邀請了相關的委員回答記者提問。全國政協常委、政協人口資源環境委員會主任、國務院發展研究中心主任、國資委原副主任、原銀監會副主席李偉就污染問題回答記者提問，他表示，在污染防治攻堅戰的實施過程中要嚴格規範涉及公眾利益的政府行為。要廣泛聽取廣大群眾的意見，盡可能耐心細致地多做政策宣傳和言情說理的工作，目的就是能夠爭取得到人民群眾更廣泛的支持。



以下為文字實錄：



光明日報全媒體記者：我的問題提給李偉常委。我們知道2018年底的中央經濟工作會議指出，三大攻堅戰初戰告捷，2019年要針對突出問題打好重點戰役。請問李偉常委，就污染防治攻堅戰而言，您認為2019年的著力點在哪裡？謝謝。



李偉：非常感謝光明日報對我的提問，因為你提問的這個問題是本屆政協二次會議第一場記者會的第一個問題，我有幸回答第一個問題，謝謝。



大家知道2018年5月的全國生態環境保護大會、去年年底的中央經濟工作會議和今天上午克強總理的政府工作報告，對污染防治攻堅戰指明了方向，作了全面的部署，明確了任務，也提出了具體的要求。如何進一步貫徹好、落實好習近平生態文明思想和中央的各項部署和要求，尤其是剛才你提到的要針對當前污染防治存在的突出問題，怎麼把握好2019年污染防治攻堅的著力點，這個問題提得很好。



前天上午，生態環保部的李幹傑部長在部長通道當中提出了“4567”“22條”，講得非常全面，也非常有針對性，所以我結合自己近年來在人資環委工作的情況以及發展中心的工作實踐，僅從三個方面談點認識和建議。

