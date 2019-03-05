韓專家：日韓應共建命運共同體以謀求新道路

中評社北京3月5日電／韓國檀國大學政治外交學名譽教授鄭熔碩3月4日在《朝鮮日報》發表文章稱，日韓兩國一直以來都遵循著自由民主主義與市場經濟的基本價值觀，在日韓關係日漸惡化的今天，最終卻落得正面相斥的局面。



2016年9月，時任韓國總統朴槿惠在老撾與日本首相安倍晉三進行了會談，就友好解決日韓慰安婦受害者問題、改善兩國關係等問題展開對話。安倍說道：“自從2015年慰安婦問題取得大跨步進展後，日韓關係變便向前邁了一大步，兩國正朝著‘日韓新時代’前進。”在那2個月之後，日韓雙方便簽署了《軍事秘密情報保護協議（GSOMIA）》。



但是，2017年5月文在寅就職後重提慰安婦問題，兩國關係直線下降。在文在寅在就職典禮當日，安倍曾發表言稱：“希望韓方肩負起責任，積極推進兩國就慰安婦問題達成一致。”他還稱：“事實上，大多數韓國國民對目前的慰安婦問題解決方案並不滿意。”



2018年10月，韓國最高法院下達了判決，就日本企業在殖民期間強制征用勞工一案，做出了賠償判決。韓國政府還解散了日韓兩國就慰安婦問題協議而成立的和解與治愈財團。此後，還發生了韓國軍艦火控雷達照射日本巡邏機、日方巡邏機對韓國軍艦進行低空飛行威懾等事件。一時間，日韓雙方簡直是互以敵對國而相處。近日，韓國國會議長文喜相還就慰安婦問題，要求日本天皇向韓國道歉，日方對此進行了激烈反擊。日本自民黨提交議案，建議取消對韓短期滯留免簽的政策，以及禁止向韓國出口半導體材料及防衛產業相關物資。有關朝鮮核問題，日本提出制裁與壓迫的方案，韓國政府則反其道而行之，強調通過對話解決爭端。日韓關係呈現出由“價值觀一致”到“相互敵對”的關係轉變。



文章還稱，2018年中國軍方飛機曾140次飛越韓國“防空識別圈（KADIZ）”，但與之相對的，韓國政府、或韓國駐中國大使館卻並未對其進行公開抗議，僅召詢中國駐韓大使館官員問話。由此可見，韓國對日本的強硬態度可見一般。



近日，韓國總統文在寅在青瓦台召開的國家情報院・法院・警察改革戰略會議，無不顯示出其對日本的敵對感。文在寅稱：“殖民時期，警察在巡邏時竟公然佩刀。”他還比喻道：“當時，警察幾乎掌握著國民的生殺大權。” 韓國放送公社公開播放了韓國“三一運動（即獨立萬歲運動）”100周年的紀念儀式，國內反日情緒達到高潮。



不過，如今為應對東北亞局勢，美日韓三國卻又不得不擰成一股繩，形成“美日韓三角關係”。文章認為，如今如臨大敵的日韓聯盟關係持續惡化，宛如自殺行為一般。為了應對東北亞局勢，美日韓聯盟一旦破損，韓國、日本勢必不能逃脫來自東北亞的威脅。文章稱，日韓應該正視兩國共有價值觀及目標一致的命運共同體關係，早日解決爭端，探索友好互助之路。



（來源：環球網）