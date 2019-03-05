劉炳江：打贏藍天保衛戰　我們有法子

記者會現場（中評社 黃文傑攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）全國政協人口資源環境委員會委員、民建中央常委、生態環境部大氣環境司司長劉炳江回答記者提問時表示，“藍天保衛戰要求打贏，打贏就是沒有退路，非常明確。還是那句話，軍中無戲言，言必信，行必果，完不成任務必問責，請拭目以待。”



以下為文字實錄：



中央廣播電視總台央視記者：我的問題提給劉炳江委員。劉委員您好，藍天保衛戰三年行動計劃已從去年開始實施，今年是打贏藍天保衛戰的攻堅之年，我看到您在前不久召開的生態環境部例行發布會上表示，既然是打贏藍天保衛戰，那就要“軍中無戲言”“完不成任務必將被問責”。所以請問您，目前這項工作的進展如何？另外，“十三五”環境空氣質量的約束性指標完成情況怎麼樣？謝謝。



劉炳江：謝謝您的提問。看來霧霾問題始終是個熱點。當前進展怎麼樣，我先向大家報告一筆賬。去年一年來，化解鋼鐵產能3000多萬噸，全國8．1萬千瓦的燃煤基本達到了天然氣的排放水平，建成了世界上最大的清潔煤發電基地，淘汰了1．3萬台工業爐窑，全國的煤炭占一次能源消費的比例首次跌破60％，達到了59％，而且關掉了2．3萬台的燃煤小鍋爐。



北方地區清潔取暖，中央財政試點已經達到35個，去年一年北方清潔取暖，煤炭被清潔能源替代，完成了480萬戶以上。“公轉鐵”取得了實質性的進展，鐵路貨運量增長9．1％，這是幾十年來增量最大的一次，老舊汽車淘汰了200多萬輛等，還有很多數據。這些措施有力地支持了2018年全國空氣質量持續改善，全國PM2．5濃度同比下降了10．4％，優良天數增長了2．6個百分點，北京達到了51個微克每立方米。監測的這些數據和人民群衆的感受也是一致的，大家不停地曬藍天。

