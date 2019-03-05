呂秀蓮向“中選會”送“中立國公投”連署書

呂秀蓮前往“中選會”遞交“台灣應向國際宣布和平中立”公投提案連署書。（中評社） 中評社台北3月5日電／呂秀蓮今天中午前往“中央選舉委員會”遞交一萬份“台灣應向國際宣布和平中立”公投提案連署書。她表示，台灣唯有成為“中立國”，才能化解與美、中角力關係，“讓台灣就當台灣”。為避免被視為“台獨公投”，公投主文“你是否同意台灣應向國際宣布和平中立？”未加上“國”字。



喜樂島聯盟曾揚言今年要舉行“台獨公投”，呂秀蓮搶先一步推出“中立國公投”。



上百人今天中午聚集在台灣博物館前廣場，響應呂秀蓮的“和平中立台灣夢”活動，提案領銜人呂秀蓮致詞時表示，月底將到美國國會向議員宣傳此項公投，希望大家幫忙，在接下來6個月內達到法定28萬連署門檻，希望能衝到40萬份，趕上明年1月大選一併舉行公投。



呂秀蓮昨天偕同東華大學教授施正鋒等人召開記者會，宣布將正式啟動“台灣和平中立公投”希望工程，今天正式提交達到公投第一階段的一萬份連署書到“中選會”。



呂秀蓮認為，此次公投主文為，“你是否同意台灣應向國際宣布和平中立？”，理由書陳述台灣和平中立戰略4大意義，包括“對台灣，可與友善平等台灣的國家互惠交往、強化‘國防’自主、民主憲政及經濟發展”、“可與中華人民共和國共存，並消除台與他國合作對抗中國的憂慮”、“與美日等愛好民主和平國家強化價值聯盟，消除美日等國台海安全的憂慮”等。



呂秀蓮表示，台灣唯有成為“中立國”，才能化解與美、中角力關係，認為“讓台灣就當台灣”。



中國國民黨前中常委梁靧（音同會）指出，目前統獨議題是假議題，因大部分人期望維持現狀，親中、倚美議題造成台灣內部的撕裂。