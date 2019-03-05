中評鏡頭：朱韓會面很有戲　道別依依不捨

朱立倫與韓國瑜分離時，緊握對方的雙手。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月5日電（記者 蔣繼平）前中國國民黨主席朱立倫今天下午2點半前往高雄市政府拜訪同黨籍高雄市長韓國瑜，韓親自下樓迎接，兩人一見面除了來個大擁抱，也進行長達45分鐘的閉門會談，結束聯訪後韓國瑜送朱立倫下樓，兩人更是數度緊握雙手並說悄悄話，連朱上車後兩人還是繼續上演牽手戲碼，互動十分熱絡。



朱立倫這次拜會韓國瑜，2人被外界視為藍營2020熱門人選，全程被媒體緊追不捨，兩個人從市長室聊到一半，還轉移到副市長李四川的辦公室，全程都被媒體盯哨，只怕漏掉重要的鏡頭。



不過經過長達45分鐘的閉門會談，兩人在接受媒體聯訪時，朱立倫盛讚韓國瑜是為了高雄市發展拚經濟的好市長，也是翻轉高雄最好的市長。回應內容多半都是著重在市政部分，針對敏感的2020問題都四兩撥金千帶過。



朱立倫跟韓國瑜一起走下樓梯時，媒體不斷簇擁並追問問題，朱立倫被問到“未來兩人會是同事還是對手？”朱立倫說“絕對不是對手，放心放心，絕對會同心協力。”媒體又問了一句“市長會不會擔心未來變成對手？”韓國瑜跟朱立倫聽到後異口同聲地說“怎麼可能。”



韓國瑜送朱立倫走到大門口搭車，過程中兩人不斷緊握對方的雙手，韓國瑜也撇過頭仔細聽朱立倫說的悄悄話，韓還親切問“要不要留下來吃飯，不好意思招待不周”。最後朱立倫搭車離開，還從車窗伸出雙手繼續緊握數秒，韓國瑜目送朱離開後，才又匆匆上樓趕下一個行程。