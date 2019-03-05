綠色金融開展情況如何？陳雨露答記者

記者會現場（中評社 黃文傑攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）在5日下午舉行的全國政協十三屆二次會議新聞發布會上，全國政協經濟委員會副主任、中國人民銀行副行長陳雨露回答記者提問時表示，金融支持污染防治攻堅戰和生態文明建設是義不容辭的責任。金融部門可以發揮它市場機制的優勢，在廣泛地籌集資金、提供風險管理的工具，提高資金使用的效率，這三個方面來為國家綠色產業的發展和傳統產業的綠色轉型升級提供有力的支持。





以下為問答實錄：



財新周刊、財新中國改革雜志記者：我的問題想提給陳雨露委員。陳委員您好，去年全國政協常委會第三次會議專門就“強化綜合支撑、提高污染防治保衛水平”進行過專題討論，多位常委和委員圍繞綠色金融發展建言獻策。作為金融領域的政協委員，請您介紹一下我國綠色金融業務的開展情況，以及取得的成果。謝謝。



陳雨露：謝謝財新記者的問題。十八大以來，習近平總書記提出的“綠水青山就是金山銀山”的新發展理念已經深入人心，金融支持污染防治攻堅戰和生態文明建設是義不容辭的責任。金融部門可以發揮它市場機制的優勢，在廣泛地籌集資金、提供風險管理的工具，提高資金使用的效率，這三個方面來為國家綠色產業的發展和傳統產業的綠色轉型升級提供有力的支持。



2016年以來，國家加快了構建綠色金融體系的步伐，到目前為止已經取得了明顯的成效。2016年我國正式公布了《關於構建綠色金融體系的指導意見》，這個《意見》的發布也標志著我們國家成為了世界上第一個由政府推動構建綠色金融體系的國家。另外，這幾年綠色金融產業發展得也非常迅速，到2018年末，我們國家最主要的21家銀行綠色貸款的餘額已經達到了8萬多億，比2017年同比增長了16％，速度非常快。

