全國政協常委博勇談貧困地區脫貧　

秦博勇去年當選十三屆大陸政協委員，上任一年來，關注大陸脫貧情況，以女性角度，第一手描述看到脫貧政策執行現況。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月5日電（記者 黃文杰）大陸全國政協常委、民建中央副主席秦博勇5日下午在政協第一場記者會提到，去年五月，她到雲南怒江傈僳族自治州深度貧困地區，一側懸崖，懸崖下邊就是奔騰河水，當天走在泥濘蜿蜒山道，必須手腳並用，走了一個多小時才到半山腰，後來看到脫貧攻堅成效，“挪了窮窩”，又“拔了窮根”，相當感動。



大陸全國政協十三屆二次會議第一場記者會下午舉行，會議關注三大攻堅戰，分別打贏防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治。



第一場記者會安排五位政協委員來回答，包括大陸全國政協常委、人口資源環境委員會主任（中共）李偉，大陸全國政協經濟委員會副主任（經濟界）、中國人民銀行副行長陳雨露，大陸全國政協人口資源環境委員會副主任（福利保障界），中國計劃生育協會黨組書記王培安，大陸全國政協人口資源環境委員會委員（民建）、生態環境部大氣環境管理司司長劉炳江，以及秦博勇。



秦博勇是唯一女性，民建黨員，民建中央副主席，也是審計署副審計長，2018年元月當選十三屆政協委員，她在上任一年多，報告投入深度貧困地區大陸脫貧現況調研。



她提到，調研的地方是雲南怒江傈僳族自治州瀘水市金滿村，這個村坐落在高黎貢山的半山腰上，這兒的村民，祖祖輩輩住著一種房子，木棍當柱子，籬笆做墻，木板做房頂，這樣的叫“千腳樓”。樓上住人，樓下養豬和鶏。這個地方是“一方水土養不活一方人”的深度貧困地區。



秦博勇說，全國政協盧展工副主席親自帶隊，直接深入到基層，進村、入戶，看了實情、看了實景、聽了實話，摸到了真實情況，掌握了第一手資料，這樣的深度調研為我們建言資政奠定了堅實的基礎。



她回憶到達瀘水的那天，天是下著雨的，大家都穿上雨衣、穿上雨鞋，走在泥濘蜿蜒的山道上，一側是大山，另外一側就是懸崖，懸崖下邊就是奔騰的河水。



秦博勇說，基本上大家都是手腳並用，走了一個多小時到達半山腰，到達群眾的家中，當地群眾看到我們頭髮淋濕了、衣服也淋濕了，非常感動，也知道脫貧攻堅第一線的基層幹部，以奮鬥的精神、務實的作風，扎扎實實推進基層脫貧攻堅工作取得實效，“我也被感染著、感動著”。



記者提問，基層脫貧攻堅的資金安全？



秦博勇以“好鋼用在刀刃上”來形容，認為扶貧資金的每一分錢都要用到貧困群眾身上，特別是要關注產業扶貧、教育扶貧、生態扶貧、移民搬遷。



她建議關注扶貧資金的安全，認為“陽光”是最好的防腐劑，畢竟扶貧資金來之不易，每一分錢都要精打細算，要用好、用活、用出成效，讓每筆扶貧資金的效益最大化。



秦博勇提到，是幫助群眾種上“搖錢樹”，養上“下蛋雞”，真正的實現脫貧成果的鞏固，全面建成小康社會。