脫貧攻堅怎打贏？　王培安：健康扶貧是關鍵

記者會現場（中評社 黃文傑攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議於5日（星期二）15：00 － 16：00在梅地亞兩會新聞中心舉行記者會，主題為政協委員談打贏防範化解重大風險、精准脫貧、污染防治三大攻堅戰，邀請了相關的委員回答記者提問。全國政協人口資源環境委員會副主任、中國計劃生育協會黨組書記常務副會長、原國家衛生計生委副主任王培安回答記者提問時表示，健康扶貧是打贏脫貧攻堅戰的關鍵。



以下為問答實錄：



大衆日報記者：我的問題是有關脫貧攻堅的，想要提問給王培安委員。2019年是脫貧攻堅的關鍵一年，要實現“兩不愁、三保障”的既定目標，醫療保障可以說是其中最難啃的一塊硬骨頭。今天我們注意到政府工作報告也提到要著重解決實現“兩不愁、三保障”過程中所面臨的突出問題。請問王委員，您認為從健康扶貧的角度怎樣才能够讓貧困群衆看得起病、看得上病？謝謝。



王培安：首先謝謝記者朋友的提問。我的觀點是健康扶貧是打贏脫貧攻堅戰的關鍵。2018年全國有1386萬農村貧困人口實現脫貧，健康扶貧發揮了重要的作用。全國有190．5萬戶因病致貧、返貧的貧困戶脫了貧，占貧困戶總戶數的40．1％。目前，全國農村貧困人口還有1660萬，其中因病致貧、返貧占40％以上，而且越往後剩下的貧困人口中老弱病殘占比將越高。因病致貧不同於就業、住房、因學等致貧因素，難以做到一次性消除。



2017年兩會期間習近平總書記參加政協委員聯組會的時候指出，健康扶貧屬於精准扶貧的一個方面，因病致貧、返貧是扶貧“硬骨頭”的主攻方向，這個事是長期化的，不隨著2020年我們宣布消滅絕對貧困以後就會消失的，很多地方要通過一些綜合的辦法來解決，比如采取一些靶向的治療。總書記的重要論述深刻闡明了健康扶貧對於打贏脫貧攻堅戰的重要作用，進一步指明了健康扶貧工作的前進方向。今天上午克強總理在政府工作報告當中也指出要打好精准脫貧攻堅戰，進一步減輕大病患者、困難群衆的醫療負擔，加強重大疾病的防治。

