艾滋病治療奇跡再現　“倫敦病人”或被治愈

中評社香港3月5日電／據英國《自然》雜誌5日發表的一篇論文，一名被稱為“倫敦病人”的艾滋病患者，經幹細胞移植治療後已18個月未檢測到艾滋病病毒。他可能成為繼“柏林病人”之後艾滋病被治愈的第二人，但專家們謹慎認為療效尚需持續監測。



新華社報道，“倫敦病人”是來自英國的一名男性患者，其身份未公開。論文提供的信息顯示，他在2003年被查出感染艾滋病病毒，2012年開始接受抗逆轉錄病毒藥物治療，2012年晚些時候又被查出患霍奇金淋巴瘤。



研究人員說，2016年，該患者接受化學療法和造血幹細胞移植，16個月後其體內檢測不到艾滋病病毒，便決定停止抗艾治療。自那以來，“倫敦病人”的病情已持續緩解18個月，但研究人員認為，說治愈為時尚早。



迄今唯一公認被“治愈”的艾滋病患者是“柏林病人”蒂莫西·布朗。布朗同時患有艾滋病和白血病，2007年在柏林接受放射療法和幹細胞移植，後來兩種疾病均消失。不過，此後對其他多名患者開展的類似嘗試都未獲成功。



“通過利用類似療法讓第二名患者的病情得到緩解，我們證明‘柏林病人’並非異常個例，正是（幹細胞移植）這種療法清除了兩人體內的艾滋病病毒。”領導研究的倫敦大學學院拉溫德拉·格普塔教授在一份聲明中說。



兩人接受幹細胞移植治療的一個共同點是，幹細胞捐贈者的CCR5受體出現一種罕見變異，可使人體對艾滋病病毒產生抵抗力。CCR5是艾滋病病毒攻擊人體的一個主要入點。



為治療癌症，兩人還分別接受了放療和化療，這可能也有助於消滅艾滋病病毒。不過，放療和化療均有副作用。與“柏林病人”接受全身放療相比，“倫敦病人”接受了相對溫和的化療。研究人員認為，“倫敦病人”的經驗可能更好推廣。



“‘倫敦病人’讓人鼓舞，”未參與研究的英國帝國理工學院教授格雷厄姆·庫克說，“如果能更好理解為什麼這種療法在一些病人中起作用而在另外一些人中不起作用，我們將更接近治愈艾滋病的終極目標。”