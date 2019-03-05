卡韓國瑜訪陸？蘇貞昌：鼓勵拚經濟城市往來

蘇貞昌在“立院”備詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）國民黨“立委”羅明才今天質詢提到，最近“韓風”刮起，高雄市長韓國瑜的動員場所，人數都非常多，韓說去大陸拼經濟，為農民找生路，你們會故意“卡”他？“行政院長”蘇貞昌則說，不會，“我會幫忙他”。蘇強調，拼經濟、城市往來，我們都鼓勵的。羅又問，你要全力支持韓嗎？蘇也說，當然要幫忙他。羅還跟蘇說，“那要謝謝你，站在人民立場來做”。



羅明才也問到，前新北市長朱立倫今天與韓國瑜合體，如果這一組人選搭檔參選2020，不管是韓朱還是朱韓，但因朱立倫說要重啟核四，你們政策會通通煞車，你們會怕嗎？蘇貞昌則說，委員反而你應該要怕，因為朱當選，新北市要重啟核四，加上核一、核二都在新北市，那市民要怎麼辦？



羅明才一聽蘇貞昌回答居然語塞停頓了幾秒後說，那你們經濟政策怎麼辦？蘇貞昌強調，我們始終不變，封存核四還是馬英九執政時候封存，變來變去是馬英九和朱立倫，現在要選“總統”，就說要重啟核四。



羅明才又問如果是這組人馬出來，你不怕嗎？所有既定政策要大轉彎？蘇貞昌則說，他害怕、擔心的是萬一台灣發生日本福島這樣的事情，福島周邊人不多，但是核一、核二周邊，人口有1千萬。如果台灣發生核災1千萬人無處逃，我們現在反對日本福島食品進入台灣，這樣台灣食品也會被世界各國拒絕，台灣怎麼活下去？“我不怕他們合體，我怕的是朱立倫要重啟核四”。



羅明才則說，核災發生確實很可怕，但是電價若上漲三倍，那台灣人民承受不了的。而法國、大陸、日本都重啟核電，變成全世界趨勢。蘇貞昌則回說，哪還有國家有核子潛艇，我們也沒有。“全世界沒有一個國家還在興建核電廠”，日本74%民眾支持逐步減少核電廠。



羅明才又接著說，既然這樣說核能議題，會變成2020重要議題？蘇貞昌表示，前幾天朱立倫已經創造這個議題，被質疑是為了選舉，還被抨擊。但是他今天是“行政院長”談“行政院”政務，就不評論他的選舉。但是他也強調，台灣目前沒有條件重啟核四，那個團隊是30幾年的團隊，都已經解散，且是馬英九執政封存的。