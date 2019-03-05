如何優化能源結構？李偉答記者

記者會現場（中評社 黃文傑攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議於5日（星期二）15：00 － 16：00在梅地亞兩會新聞中心舉行記者會，主題為政協委員談打贏防範化解重大風險、精准脫貧、污染防治三大攻堅戰，邀請了相關的委員回答記者提問。全國政協常委、政協人口資源環境委員會主任、國務院發展研究中心主任、國資委原副主任、原銀監會副主席李偉回答記者提問時表示，下一步可以針對大中城市和重點地區加大能源結構調整的力度，在城市大力推進節能建築、建築節能，優化重點區域運輸的結構，積極推進京津冀等重點地區公路轉化為鐵路，建設低碳高效的交通運輸體系，考慮進一步改革完善電力供應體制。



以下為問答實錄：



澎湃新聞記者：我的問題提給李偉常委。散煤治理是打贏藍天保衛戰的一項舉措，但是這兩年全國在推進煤改氣、煤改電的過程中也一度出現了“氣荒”問題，所以想請問您，要減少環境污染，在城市或者區域的發展過程中應該如何穩步推進能源結構的調整和優化？謝謝。



李偉：這個問題提得很好。我理解你這個問題的核心在於後半段，就是能源結構調整和城市區域的發展問題。大家都知道，去年年底我們國家的城鎮化率已經達到了59．58％，這是按6個月以上的常住人口計算，而實際上按城市城鎮所承載的流動人口計算，遠遠大於這個比例。能源的消耗和污染的排放，可以說主要集中在城市以及與城市密切相連的工業企業，從這個角度來說，我感到如果把城市和區域的污染防治治理作為我們污染防治攻堅戰的主戰場并不為過，特別是涉及到能源結構問題。當然了，近些年來我們不斷加大城市污染治理力度，正在倒逼能源結構加快調整優化，加快提升能源效率，促進減排的提升。



有一個數據，十八大以來，在能源結構方面，煤炭占總的能源消費比重下降了超過8個百分點，而清潔可再生能源的比重提升了6個點。我們現在能源結構最突出的問題就是煤炭的比重太重，最高在2011年的時候達到了70％以上，現在下降到了59％左右，但這還是很高。所以把城市區域的發展和能源結構的調整優化結合起來考慮和部署，這非常重要。

