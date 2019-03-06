張文生答中評：報告反映中央對兩岸的判斷

國務院總理李克強在政府工作報告中談到台灣問題時指出，我們要堅持對台工作大政方針，全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神。（中評社圖片） 中評社北京3月6日電（記者 秦正陽）十三屆全國人大二次會議開幕會於3月5日上午在人民大會堂舉行，國務院總理李克強在政府工作報告中談到台灣問題時指出，“我們要堅持對台工作大政方針，全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和“九二共識”，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，堅決反對和遏制‘台獨’分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整，深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作。兩岸同胞同根同系，同命相連，應攜手共創共享全體中國人的美好未來。”



廈門大學台灣研究院副院長張文生解讀說，此次政府工作報告涉台部分的突出特點是強調全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，為未來一段時期對台工作定了調，是各級政府做好對台工作的指導方針。報告特別強調堅持“一個中國”原則和“九二共識”，堅決反對和遏制“台獨”分裂圖謀和行徑，這也反映了中央對於兩岸關係基本形勢的判斷。



張文生認為，政府報告涉台部分對於下一階段的對台工作進行了概略性的展望。突出特點是強調全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，這是年初習總書記針對近年來兩岸關係發展的回顧和未來兩岸關係發展的規劃，是具有指導意義的綱領性文件，為未來一段時期對台工作定了調，因此是各級政府做好對台工作的指導方針，報告強調學習貫徹習總書記重要講話精神，反映了中央對台工作大政方針的一致性，以及自覺遵循“兩個維護”的堅定立場。



張文生表示，在貫徹落實習總書記重要講話精神的基礎之上，報告也指出了新的一年政府對台工作的四個核心方面：一是堅持一個中國原則和“九二共識”，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程；二是堅決反對和遏制“台獨”分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整；三是深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作；四是兩岸同胞同根相系、同命相連，應攜手共創共享全體中國人的美好未來。



“報告特別強調堅持‘一個中國’原則和反‘台獨’分裂圖謀和行徑，這也反映了中央對於當前兩岸關係基本形勢的判斷。”張文生指出，2019年台海形勢更趨複雜嚴峻，台灣面臨2020年選舉，蔡英文當局為了連任會不擇手段地挑釁兩岸關係，大陸要隨時作好粉碎“台獨”分裂圖謀的準備。當然，大陸把極少數“台獨”分子與廣大台灣民眾是分開看的，廣大台灣同胞仍然是同根同系、同命相連的中國人，繼續推進經濟文化交流合作，促進兩岸融合發展，為兩岸同胞謀幸福仍然是中國共產黨和中國政府的核心使命。

