陳雨露：防風險和穩增長有統一面

記者會現場（中評社 黃文傑攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）在5日下午舉行的全國政協十三屆二次會議新聞發布會上，全國政協經濟委員會副主任、中國人民銀行副行長陳雨露回答記者提問時表示，結構性去杠杆和穩增長之間有很多統一的一面，并不是完全對立。比方說結構性去杠杆最終的目標也是要穩金融，而金融穩經濟才能穩。



以下為問答實錄：



經濟日報融媒體記者：我的問題提給經濟界別的陳雨露委員。請問陳委員，2018年底的中央經濟工作會議提出，打好防範化解重大風險攻堅戰，要堅持結構性去杠杆的基本思路，但是隨著中國經濟下行壓力加大，您認為去杠杆是否會讓位於穩增長？如何處理好兩者的關系？謝謝。



陳雨露：謝謝經濟日報的提問，你提了一個非常尖銳的問題。如何處理好防風險和穩增長的關系，也是這次會議代表委員們討論比較多的話題。防範重大風險是三大攻堅戰之首，所以總書記最近明確地指出防範化解金融風險，特別是防止發生系統性的金融風險是金融工作一個根本性的任務。大家知道，去杠杆的政策是防範化解金融風險的一個重要的途徑，因為歷次的國際金融危機的教訓之一，就是一個國家宏觀杠杆率如果過高，或者是在短期內宏觀杠杆率上升得過快，往往是爆發系統性金融危機的重要原因。



2016年以來我們國家去杠杆的政策已經取得了初步的成效。前些年我們國家的宏觀杠杆率每年平均上升十多個百分點，所以風險積累得非常大、非常快。2016年到2018年，我們的宏觀杠杆率每年平均上升只有5．8個百分點，也就是說速度下降了一半。其中2018年宏觀杠杆率不僅沒有上升，還下降了1．5個百分點。所以說穩杠杆的目標已經初步實現。

