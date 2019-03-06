謝郁答中評：工作報告涉台部分聚焦核心

中評社香港3月6日電（記者 郭至君）對於今年總理政府工作報告的涉台部分，中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任謝郁研究員對中評社表示，縱觀這份報告的涉台部分，她有一個整體感覺就是聚焦核心，任務明確。涉台部分篇幅不長，但簡明扼要聚焦到了原則——“一個中國、九二共識”、且目標突出——“和平統一”、任務突出——“反台獨以及融合發展”。



謝郁表示，針對台獨部分的表述，對比去年和今年的總理政府工作報告，還是有語氣和力度上的變化的。主要是針對今年以來的台海局勢的新的風險，特別是台獨分子的一些冒險行為，以及蔡英文當局和美國插手台灣問題，希望在兩岸之間攪起波瀾的這麼一個情況。明年是台灣選舉，今年整一年都是大選年，兩岸關係面臨台獨和外國反華親台勢力，攪動台海局勢，製造一些台獨風險的危險性升高。因此針對這樣的態勢，把“絕不容忍”變成了“堅決反對和遏制”，一方面是表達了大陸方面對台獨風險的高度警惕和堅決反對的態度。第二，大陸有遏獨、阻獨、反獨的手段和力度，如果一旦台獨冒險，大陸是會主動祭出一些手段來遏制的，我們不但有決心，也有能力，有辦法來遏制住台獨，展現了這樣一個主動的國家意志。



今年報告中的表述更加強調兩岸“融合發展”，對於這一調整，謝郁表示，去年是更多配合31條惠台政策的出台，今年則是一開始就強調了“全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神”，那麼年初這個講話中其實是有五個方面指向統一的，其中第四條所講“深化融合發展，夯實和平統一基礎”其實在總理的政府工作報告涉台段落中有延續性的體現。



另外，谢郁也说，融合發展的涵義其實是更加廣和深的，不僅僅是交流。融合發展是推進兩岸和平發展，國家和平統一的一個路徑，是具有戰略意義的，是全方位的一種通。是“新四通”、“小四通”以及兩岸相應地區的公共服務的均等化、普惠化、便捷化，也更深入地惠及了台灣同胞的利益，它的站位和視覺層面都更高了。



去年和今年的報告裡都提到了兩岸要共創美好未來，但去年是聚焦在“中華民族偉大復興”，今年則變成了更接地氣的“全體中國人”，對於這種表述，謝郁說，從十八大以來，所有領導人講話最後的指向都是中華民族的偉大復興，國家完全統一的目標。習總書記今年1月2日的重要講話上，其表述就越來越親民，越來越有普羅大眾的感覺，包括“兩岸要親望親好”、“中國人要幫中國人”等等。那麼總理的政府工作報告也是這樣一種語境，一個氣氛的延續。這樣更貼近普通老百姓的一種感覺，並且強調了一個兩岸同胞都是中國人的身份認同，這個是更重要的。



“在這種認同上，它能夯實和平統一的基礎，強化的是大家精神上的紐帶。兩岸只有真正達到了一個認同性，那所打造的統一才是一個心靈契合的統一，我們追求的是非常高層次的統一。”