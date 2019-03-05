李榮民一行赴台北國際工具機展參觀交流

李榮民一行參觀台北國際工具機展。（中評社） 中評社台北3月5日電／機電商會台北辦事處主任李榮民一行5日在台灣機械工業同業公會相關負責人陪同下，赴台北國際工具機展，參觀了台灣機械工業同業公會及台灣麗馳科技、新虎將機械、高明精機、徠通科技和上銀科技股份有限公司等台灣企業展區，就台灣智慧製造發展、兩岸工具機產業合作情況與相關負責人進行交流。



期間，李榮民一行還參觀了海峽兩岸工具機展區，走訪了埃馬克（中國）機械有限公司、邦德激光、洛陽信誠精密、廈門鎢業、哈爾濱先鋒機電等大陸參展企業。海峽兩岸展區匯集了大陸15家參展企業，展覽面積396平米。大陸參展企業帶來了高精密加工中心，雷射切割機，車銑床等代表性產品，獲得了本地乃至國際客商好評。



2019年台北國際工具機展將於3月4日至9日一連六天在台北舉行。本屆參展廠商家數從上屆1,100家增至1,230家，展位數也由5,430個增加至7,000個，使用總面積達10萬平方米，規模創新高。本屆展會以“工業4.0與智能製造”為主軸，搭配“AI及新創展區”，除了展出結合金屬加工機械、機械手臂、傳感器、工業物聯網、雲端數據分析、遠程監控等的工業4.0解決方案，更展示創新AI技術。展會期間也將舉辦“第二屆產業高峰論壇”，以智慧聯網、3D打印、汽車零配件及航天產業為主題，邀請國際知名業者以及產業專家參與盛會，剖析產業趨勢與市場脈動。

