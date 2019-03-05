外媒关注生育政策 王培安详细答复

記者會現場（中評社 黃文傑攝） 中評社北京3月5日電（中评社报道组）全国政协十三届二次会议于5日（星期二）15：00 － 16：00在梅地亚两会新闻中心举行记者会，主题为政协委员谈打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，邀请了相关的委员回答记者提问。全国政协人口资源环境委员会副主任、中国计划生育协会党组书记常务副会长、原国家卫生计生委副主任王培安回答记者提问时表示，我认为当前中国人口发展要重点关注三个问题：一是要处理好人口的规模和结构的关系，努力实现适度的生育水平；二是要大力提高劳动者素质和技能；三是要下大力气把十八届五中全会确定的“全面两孩政策”落到实处。



以下为问答实录：



英国泰晤士报记者:想问王培安委员关于中国生育政策的问题。请问中国是否在考虑取消计划生育，有没有时间表？在有新政策之前，政府对计划外生育，比如三孩、未婚生育等持何种官方立场？你觉得中国的人口结构变化对国民经济全球竞争力、养老体系有怎样的影响？中国对于人口老龄化问题能够做什么？谢谢。



王培安:首先谢谢泰晤士报记者对中国发展问题的关注。我认为当前中国人口发展要重点关注三个问题：一是要处理好人口的规模和结构的关系，努力实现适度的生育水平。一方面人口众多一直是我国的一项基本国情，近14亿的人口总量对于尚不发达的经济社会运行基础和有限的资源环境负担能力还是过于庞大，人口规模如能适当少一些，人均资源占有量就会更加宽裕，人均环境保有量也将更加宽松。



另一方面，从结构上看，年轻人口减少、老龄化程度逐渐加深，我国老龄化呈现规模大、速度快、时间长、不平衡、边富边老等显著的特征。人口多了不好，但也不是越少越好。习近平总书记在十九大报告中指出要加强人口发展战略研究，人口均衡发展的具体目标如何确定？实现适度生育水平的图景又是什么？建议相关部门和机构对这些问题加强研究。



二是要大力提高劳动者素质和技能。虽然我国劳动年龄人口开始持续减少，但总量仍很庞大。人力资源基础仍然雄厚。按照国际口径，15到64岁的劳动年龄人口我们国家还有9.9亿，到2030年还有9.5亿，2050年还有8.2亿。



大家不知道有没有注意，欧美发达国家年轻劳动人口目前约为7.3亿，而且他们的劳动参与率还比我们低，但是经济总量是我国的4倍，劳动生产率是我国的6倍。随着科技进步和人工智能的发展，机器人对普通劳动力的替代将不断提高，也就是说不光现在劳动力比较充裕，就是再过三十年、五十年，我国劳动力的数量仍然是比较充裕的。我国劳动力总量过剩和结构性短缺并存，我们当前不缺劳动力的数量，缺的是具有高素质、高技能的劳动力大军。



在低生育水平下，中国不能再依靠劳动力的低成本优势参与国际竞争，必须转向主要依靠劳动力的质量驱动经济发展，不断提高劳动者的素质和技能，提高全要素的生产率，变人口大国为人力资本强国。



三是要下大力气把十八届五中全会确定的“全面两孩政策”落到实处。当前，广大群众面临不愿生、不敢生的问题，生出来孩子没人带、养不起，这是两个主要的问题。今天上午克强总理在政府工作报告当中指出，婴幼儿照护事关千家万户，要针对实施“全面两孩政策”后的新情况，加快发展多种形式的婴幼儿照护服务，支持社会力量兴办托育服务机构，加强儿童的安全保障。



我们了解到，影响群众生育行为的主要不是生育政策，而是经济社会因素，“全面两孩政策”已经满足了绝大多数家庭的需求，我们要按照党的十九大报告的要求，大力促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。补短板，积极发展托育服务，重点满足3岁以下不同城市的托儿服务需求。抓重点，落实育龄夫妻依法享有的各项福利待遇和计划生育的免费服务，落实个税减免扣除。强弱项，完善家庭发展的政策体系，支持女性职业发展，构建生育友好的社会环境。



习近平总书记在党的十八届五中全会指出要完善人口发展战略。党的十九大强调要加强人口发展战略。人口问题的本质是经济问题、发展问题，人口是经济社会系统中最基础、最活跃的因素。在此，我呼吁政府的相关部门、研究机构要高度重视加强人口发展战略研究，密切跟踪监测，科学评估全面两孩政策的实施效果，为中央决策提供基础的数据支撑。谢谢。



（中评社报道组：林艶 徐梦溪 张心怡 张爽 后援记者：海涵）