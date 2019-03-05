黃守宏：中國不靠人民幣貶值刺激出口

國新辦吹風會現場（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）5日下午，國新辦舉行吹風會，特別邀請《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》有關情況，並答記者問。黃守宏表示，中國近些年一貫堅持穩健的貨幣政策，一直推進人民幣匯率形成機制改革，根據人民幣匯率短期的波動不宜倒推貨幣政策取向。



以下為文字實錄：



美國國際市場新聞社記者：黃主任，去年《政府工作報告》裡面談到貨幣政策時說，穩健的貨幣政策要保持中性，今年《報告》里似乎把“中性”删除了，這個改變是如何確定的？是不是說我們的貨幣政策基調改變了？另外，《報告》里提到人民幣的時候強調，增加人民幣匯率的靈活性。考慮到中美貿易談判正在進行，匯率也是一個重要的談判要點，我們應該如何去判斷今年人民幣匯率變化的方向？謝謝。



黃守宏：謝謝。在貨幣政策方面，這些年基調是沒有變的，都是強調堅持穩健的貨幣政策，有的時候表述中有“中性”，有的時候表述中有“鬆緊適度”，等等。其中一個考慮是，想把專業性很強的政策術語，用老百姓能理解的語言表述出來。雖然穩健的貨幣政策的表述，在不同年度之間有一些變化，但基本取向沒有改變。不光對貨幣政策表述是這樣的，其他的一些表述也有類似的情況。



關於人民幣匯率，我們對人民幣匯率的立場沒有什麼改變，這些年一直推進人民幣匯率形成機制改革，匯率的彈性也在不斷地擴大。中國歷來不靠人民幣貶值來刺激出口，我們多位領導人都強調過這個觀點，我們確實也是這麼做的。今年的情況也是這樣的，我們將繼續推進利率匯率形成機制改革，人民幣匯率完全能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。人民幣匯率跟股票一樣，各種影響因素很多，市場有波動，高一點、低一點，起起落落都是正常的。有的時候根據人民幣匯率短期的波動，來倒推中國貨幣政策取向是不是改變了，這是不合時宜的，事實上也沒有那麼回事。分析中國經濟走勢，不能只從表象的、短期的波動來推斷，那樣往往得出一些不符合實際的結果。謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：王若舟）