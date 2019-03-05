全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝（來源：華廣網） 中評社香港3月5日電／全國兩會正在進行中，有關“兩制”台灣方案的話題備受各界關注。全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝在接受華廣記者採訪時指出，“一國兩制”在香港的實踐取得了很多寶貴經驗，“兩制”相互促進使香港持久繁榮，這對思考“兩制”台灣方案很有借鑒意義，兩岸民主協商、探索“兩制”台灣方案，港澳同胞不應缺席。



姚志勝認為，“一國兩制”在香港的實踐很成功，但相關經驗不能照搬到台灣去。思考“兩制”台灣方案，要在一個中國原則基礎上，充分發揮“兩制”相互促進的激勵作用。“台灣有台灣現行的制度，要用好‘兩制’的激勵，現在有很大的空間可以談，這對兩岸人民都是很重要的事情。”姚志勝委員表示，民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，台灣未來的發展系於中華民族偉大復興。



習近平總書記在慶祝香港回歸祖國20周年大會上曾明確指出，在“一國”的基礎之上，“兩制”的關係應該也完全可以做到和諧相處、相互促進。姚志勝委員認為，香港回歸22年，用持久繁榮證明了這一點。2018年10月23日，港珠澳大橋正式開通，猶如一條蜿蜒的彩虹，貫通了粵港澳大灣區的內部交通網絡；同年12月1日起，首批粵澳非營運小汽車可免加簽通行港珠澳大橋，極大地便利了香港、珠海、澳門百姓的出行，也為粵港澳大灣區帶來了新的發展動力。



“港珠澳大橋是跨世紀的，到大陸很方便，尤其到粵港澳大灣區，原來去珠海要3個鐘頭，現在到珠海一個鐘頭都不要了。” “現在粵港澳大灣區，九座城市加香港、澳門，我相信粵港澳大灣區會比倫敦灣區、東京灣區還會好的，因為我們的人流量特別多。”姚志勝委員表示，香港今天的繁榮穩定來源於“一國兩制”，其發展更離不開祖國的繁榮強大。“香港原來有一段佔中的問題，最終都平息下來。香港有今天的繁榮穩定，祖國的繁榮給香港帶來太多商機！”



姚志勝指出，歷屆海峽論壇，參與的台灣同胞越來越多，體現出台灣民眾的心聲，已經有越來越多的台灣同胞意識到，有強大祖國做依靠，自身的生活會更好。“台灣民眾也希望兩岸早日統一，比如就業問題，我的企業很多台灣年輕人，在深圳、北京工作，台灣大學生一進來就五六千塊，在台灣才三四千塊，還不好找工作。”



姚志勝說，思考“兩制”台灣方案，應該用好香港經驗。蔡英文當局不認同“九二共識”，兩岸關係因此受到極大影響，但兩岸的民間交流是擋不住的。尤其是關於“兩制”台灣方案的探索，正如習總書記所說，在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同大陸的交往都不存在障礙，在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別可以推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商。



“人民群眾心與心的溝通是最重要的，心靈就是最大的共識。”姚志勝表示，作為政協委員，自己有責任一起推進兩岸民主協商，在“兩制”台灣方案的探索中，香港同胞和澳門同胞也不應缺席。“香港‘一國兩制’成功很好，澳門也一樣，有香港人，澳門人，台灣人，大陸人共同來參與，一些代表人士一起來組成這個會，我認為是很合適的。”



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