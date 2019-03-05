中國提出多項舉措緩解企業融資難融資貴

中評社北京3月5日電／5日提請十三屆全國人大二次會議審議的政府工作報告提出，著力緩解企業融資難融資貴問題。並提出改革完善貨幣信貸投放機制、加大對中小銀行定向降準力度、完善金融機構內部考核機制等多項舉措。



政府工作報告提出，改革完善貨幣信貸投放機制，適時運用存款準備金率、利率等數量和價格手段，引導金融機構擴大信貸投放、降低貸款成本，精準有效支持實體經濟，不能讓資金空轉或脫實向虛。



新華社報道，“企業融資難融資貴的一個重要原因是貨幣信貸投放存在梗阻，從央行層面講，要通過貨幣政策工具的創新，保持流動性合理充裕，為實體經濟健康發展創造良好的金融環境。”國家金融與發展實驗室副主任曾剛表示。



銀行的激勵考核機制是制約信貸資源流向民營和小微企業的一方面原因。政府工作報告提出，完善金融機構內部考核機制，激勵加強普惠金融服務，切實使中小微企業融資緊張狀況有明顯改善，綜合融資成本必須有明顯降低。



全國政協委員、人民銀行上海總部副主任金鵬輝表示，要堅持問題導向，及時出台有針對性的工作舉措，健全完善考核激勵機制，為民企營造更加公平便利的融資環境。



緩解中小微企業融資難融資貴，還要強化融資服務基礎設施建設。“要加強信息互聯，消除不同部門間的信息壁壘，建立以政府主導的全國統一信息平台為主、其他第三方信息平台為輔的信用體系，在緩解中小微企業融資難融資貴方面邁出關鍵一步。”全國政協委員、上海銀保監局黨委書記韓沂表示。