人行副行長陳雨露喊話穩金融穩經濟

全國十三屆政協二次會議3日下午舉行記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月5日電（記者 倪鴻祥）受到中美貿易大戰、雙方貿易談判影響，大陸的財經體系能否維持穩定引發熱議，中國人民銀行副行長陳雨露今天下午在政協會議的記者會掛保證，去年大陸經濟下行壓力較大時，人行先後5次降低存款準備金率為例，表示對於實體經濟提供了大量中長期的流動性，對穩增長起到很大的作用。



全國十三屆政協二次會議3日下午舉行開幕會，今天下午在梅地亞新聞中心舉行“政協委員談打贏防範化解重大風險、精准脫貧、污染防治三大攻堅戰”記者會。



主持人為全國政協副秘書長舒啟明。出席者包括人口資源環境委員會主任李偉；審計署副審計長秦博勇；中國人民銀行副行長陳雨露；中國計劃生育協會黨組書記王培安，以及生態環境部大氣環境管理司司長劉炳江。



受到中美貿易戰影響，大陸媒體擔心當局採行去槓桿的金融政策與追求經濟增長成功與否相互抵觸，進而影響財經體系的穩定，陳雨露作出說明穩定軍心。



陳雨露指出，去槓桿與穩增長這兩者之間有許多統一的一面，並不完全對立。當前人行進行的是結構性去槓桿，這樣才能穩金融進而穩經濟。



他說，要保持宏觀槓桿率長期持續的穩定，需要金融和實體經濟兩個方面共同發力，一方面需要推動供給側結構性改革，特別是要努力去突破面臨的體制和機制的障礙，去構建一個有規範、又透明、又開放，又有活力，又有韌性的多層次的資本市場，大大加強股權融資支持實體經濟的力度，這對於長期保持宏觀槓桿率的穩定是至關重要的。



他表示，要堅定執行出清殭屍企業，把騰出更多金融資源運用到更高效率的行業和企業當中。



另外，世界各國近年來著重把環境保護作為基本金融政策之一，陳雨露也提到正加快構建綠色金融體系步伐，從2016年至2018年末，大陸已有21家主要銀行綠色貸款的餘額達到8萬多億元人民幣，比2017年同比增長16%；境內綠色債券存量規模接近6000億元，規模位居世界前列，因此在國際上，大陸有綠色金融的話語權和引領力。