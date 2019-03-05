以酸梅對酸言　韓國瑜臉書放良心酸梅照

韓國瑜臉書下午又放上一篇“良心酸梅”回應時事話題。（照片：韓國瑜臉書） 中評社高雄3月5日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜今天下午兩點半正忙著接待前黨主席朱立倫，兩人閉門會談45分鐘，因為兩人都是黨內2020熱門人選，吸引大批媒體關注。不過趁著“朱韓會”開始前，韓國瑜臉書又放上一篇“良心酸梅”貼文，忙碌中還是不忘針對近日結束星馬出訪後接連發生“被酸體力不好”及“原本就有通路”等事，再度做了回應。



以下為韓國瑜臉書全文：



我很喜歡吃酸梅，因為“酸”是一種必要，可以在尋常滋味裡平添一點提神醒腦之趣。



然而最近市面上流竄著兩種黑心酸梅，第一種酸中帶澀，叫“韓國瑜又要出國了”。我其實很納悶去年競選的時候明明已經說過，今年年後會親自率團到世界各地為高雄農漁民搶訂單，不知道賣這款酸梅的人得了哪種選擇性健忘？還是政治人物兌現競選承諾犯了他們的大忌？又或者他們以為高雄市長應該有某種神功護體，只需要率團坐在市政府裡，訂單便會從世界各地飄然而至？！



第二種酸中帶苦，叫“韓國瑜出國是去玩”，君不見我的新馬行程幾乎和真人實境秀差不多透明公開，接下來的其他參訪也想必如此，每天從我一踏出飯店房門，幾乎分分秒秒的行程都在公眾的掌握之內，只能說這些兜售苦酸梅的人對於“玩”的定義不是別有用心、就是異於常人。



我從以前賣蔬菜水果的經驗明白了一個道理，說出嘴的話語和吃進肚的東西同樣重要，所以向來都是摸著良心說良心話、賣良心貨，一開始辛苦一點，但以後客人才會源源不斷上門回購，也因此我一看見市面上出現黑心食品就忍不住提醒大家，最近吃酸梅的時候多注意一下成分與來路，更希望這些不肖商家早日良心發現，學著怎麼摸著良心說良心話、賣良心貨，相信辛苦一段時間以後，你們也會有一群忠實的好客戶。