古巴譴責美國升級對古經濟封鎖

中評社北京3月5日電／古巴外交部4日發表聲明，強烈譴責美國執行“赫爾姆斯－伯頓法”第三條的部分內容，認為這是對古巴“侵略行為的新升級”。



新華社報道，美國國務院此前宣佈將於3月19日起啟用“赫爾姆斯－伯頓法”第三條部分內容。這一決定使美國公民可以向美國法院起訴被美國列入制裁名單的古巴實體。美方還表示，日後有可能完全執行第三條的全部內容，即准許美國公民向美國法院起訴與古巴有經貿往來的外國企業。



古巴外交部的聲明對此表示強烈譴責。聲明說，古巴政府按照國際法“公正、恰當地”推進國有化進程，美國制定的制裁名單“毫無根據”。美方此舉意在加強對古巴的封鎖，給古巴經濟發展製造更多障礙。聲明還向在古巴經營的外國企業重申，古巴將積極保障外資與合作項目。



這是美國自1996年通過“赫爾姆斯－伯頓法”後首次執行其中第三條。“赫爾姆斯－伯頓法”第三條的大致“邏輯”和內容是，1959年古巴革命勝利後，一些美國公司和個人財產被古巴政府“沒收”，因此美國公民可以在美國法院向使用這些財產的古巴實體以及與其有經貿往來的外國公司提起訴訟。



“赫爾姆斯－伯頓法”第三條一度引起國際社會強烈反對。由於擔心執行第三條的相關內容會嚴重影響美國與其他國家的關係，1996年以來，歷任美國總統都動用總統權力凍結其中的第三條。



1959年古巴革命後，美國政府對古巴採取敵視政策。1961年，美古斷交。次年，美國對古巴實施經濟、金融封鎖和貿易禁運。2015年7月，兩國正式恢復外交關係，但美國並沒有全面解除對古巴的封鎖。特朗普政府上台後，美國再次收緊對古巴政策。