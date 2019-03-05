雲南發現體長超過6厘米的超級大黃蜂

中評社北京3月5日電／體長超過6厘米，翅膀展開達9.35厘米，遠遠超過了過去翅展7.6厘米的世界最大胡蜂紀錄，而尚未找到的蜂王個體應該更為巨大……近日，成都華希昆蟲博物館的昆蟲專家，在雲南省普洱市與緬甸交界的地區，發現了迄今為止人類已知的最大胡蜂個體。



新華社報道，這種中國大虎頭蜂（Vespa mandarinia）是世界上最大的胡蜂科種類，常常被人們叫做大黃蜂或大馬蜂。主要棲息於亞洲東部和南部的溫帶和亞熱帶地區，西方國家叫它亞洲巨蜂。維基百科等多種資料記載，世界已知最大體型胡蜂的蜂王身體長達5至6厘米，翅展最大為7.6厘米。



去年11月，成都華希昆蟲博物館考察隊在雲南考察時發現，雲南普洱地區存在體型巨大的中國大虎頭蜂，其工蜂的大型個體體長超過6厘米，翅展可達9.35厘米。該種群的蜂王應該更大，可惜未能找到。這一尺寸刷新了世界上已知5000多種胡蜂的最大體型紀錄。



華希昆蟲博物館館長趙力介紹，這種超級大黃蜂的發現出於偶然。考察時，當地一位老鄉給趙力看了張照片，趙力頓時震驚了：照片上是一個他從未見過的巨大蜂巢，一個小夥子張開雙臂也只能在蜂巢邊緣環繞不到三分之一，這個蜂巢內部直徑應該有兩米左右。



之後考察隊輾轉尋找這種巨蜂，終於在當地一處農貿市場見到老鄉在出售一些剛剛被摘取的蜂巢，裡面含有大量體型巨大的蜂蛹和工蜂。



通過對獲得的上百隻標本測量分析，趙力發現這些中國大虎頭蜂體型遠大於世界上已知的其他個體，而且從身體斑紋與色彩來判斷，很可能是一個新的亞種。



為什麼該地的中國大虎頭蜂如此巨大？趙力推測是因為該地處於北回歸線附近，冬季非常短，該種可以覓食和生長的時間長於其他分佈區。



趙力介紹，中國大虎頭蜂是亞洲地區最危險的昆蟲之一，長著巨大的“牙齒”，螫針蜇人時會注射大量的蜂毒，包含組胺類、溶血類和神經類毒素，可引起身體的過敏反應，進而引起肝腎衰竭，甚至危及生命。



這些巨大的胡蜂並不像其他胡蜂在樹上築巢，而是在地下築巢。由於虎頭蜂蛹是美味，雲南等地的村民會在晚上把蜂巢挖出來取蜂蛹，因為蜂晚上視力不佳，攻擊能力大大減弱。



對於這次發現的超級巨大的中國大虎頭蜂，趙力表示他們將進一步研究，以證明它們是否為獨立的亞種或種。