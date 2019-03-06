中評鏡頭：黑科技登場　直播眼鏡果真厲害

“直播眼鏡”在這次大陸兩會登場。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月6日電（記者 黃文杰）往年大陸兩會登場，各家媒體為了快速全方位報導，紛紛添加利器，有所謂一人持多個設備直播的“三頭六臂”，今年“嚴禁攜帶自拍杆進入人民大會堂”，打亂媒體採訪步調，倒是中評社觀察發現，大陸新型態“直播眼鏡”也登場，“我看見什麼，網民就看見什麼”，記者戴上眼睛，就啟動直播模式。



來自河北《長城網》的記者耿佳，下午出席大陸全國政協第一場記者會，手邊沒有攜帶笨重攝影器材，只有特殊造型的眼鏡，若沒有仔細看，跟一般傳統眼鏡沒有兩樣。



記者會開始之前，配戴“第一視角直播眼鏡”的耿佳，還在測試網路訊號，倒是一邊走，一邊看，也一邊講，就是進行直撥現場。



耿佳告訴中評社，她也是採訪這次兩會，公司才配發設備，感覺有點類似Google眼镜（Google Glass），不過應該是大陸自己研發，目前還在測試階段。



“我看見什麼，網民就看見什麼”，耿佳表示，當她跟中評社解釋，所有講話內容都已經上線，這就是直撥眼鏡最大優點。



若搭配記者自己描述現場，搭配後製一些即時文字後製，就是第一手報導。



這套“直撥眼鏡”到底好用不好用？因為還在測試階段，不過眼鏡很耗電，兩會開幕因為人民大會堂嚴禁攜帶行動電源（充電寶），很快沒有電就停播。



如果新聞採訪，面對一群人牆，自己個子太矮，根本也拍不到什麼內容，但是這套設備比手機直播酷炫，也符合新媒體平台運用“黑科技”的潮流。