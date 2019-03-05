康明凱案新進展“不合邏輯”？外交部駁斥

中評社北京3月5日電／根據此前有關部門消息，加拿大籍人員康明凱（Michael John Kovrig）竊取、刺探國家秘密和情報案偵辦工作已取得重要進展。對此，在25日的外交部例行記者會上，外交部發言人陸慷表示，案件的偵辦工作已取得重要進展，目前辦案機關正在依法繼續審理。



問：我的問題與兩名被中方拘押的加拿大公民有關：為何一個加公民與另一個加公民在中國聯絡就被中方認為是竊取國家秘密的間諜行為？這是否有違邏輯？



答：根據已經披露的消息，有關部門重點介紹了加拿大公民康明凱刺探、竊取中國國家秘密和情報案的有關情況。我不太明白為什麼你認為這兩個加拿大公民在中國涉嫌上述犯罪一案存在不合邏輯之處。



根據有關方面披露的情況，這個案件的偵辦工作已取得重要進展。目前辦案機關正在依法繼續審理。



問：據報道，韓國、美國國防部發表聲明稱，韓、美雙方決定終止歷年春季的“關鍵決斷”、“鷂鷹”聯合軍演。聲明稱，該決定表明雙方希望借此緩和半島緊張局勢，就實現半島最終完全、可驗證無核化作出努力。中方對此有何評論？



答：我們注意到有關報道。當前朝鮮半島問題政治解決進程處在一個關鍵階段。中方讚賞並支持一切有利於緩和朝鮮半島形勢、培育互信的積極舉措。希望有關各方都能夠繼續釋放善意、相向而行，共同為推動對話進程作出積極努力。



問：美國兩黨議員對特朗普政府關於中國在新疆存在侵犯人權行為的有關反應表達了不滿，認為美國政府並沒有對中國新疆官員實施制裁。中方是否擔心美方將制裁中國新疆官員？是否已就此向美方表達了關切？



答：一段時間以來，個別國家的個別人士炒作所謂中國新疆維吾爾自治區存在的問題，對中方為維護新疆地區安寧穩定、當地各族人民安居樂業所採取的預防性反恐和去極端化措施進行惡毒攻擊。我在這裡已經介紹過，國際社會真正有識之士以及到新疆親身實地了解過情況的人士已經作出了客觀公正的表態。我們敦促你所提到的有關美方人士能夠尊重事實，停止採取如此抹黑他國政府、破壞中美關係的舉動。



至於你問到了中國政府的立場，我可以在這裡負責任地告訴你，中國政府會繼續堅定地採取一切有利於維護包括新疆各族人民在內的中國人民安居樂業權利的措施。