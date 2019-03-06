袁鶴齡：韓國瑜進可攻退可守　立於不敗

台灣中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月6日電（記者 林谷隆）中國國民黨前主席朱立倫5日拜會高雄市長韓國瑜，中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡接受中評社訪問分析，只要跟韓接觸，聲量就會增加，聲量低迷是朱最苦惱的問題，跑到高雄訪韓國瑜就是要奮力一搏。



至於韓國瑜，袁鶴齡分析，在2020大選這場局，韓是進可攻退可守，無論戰局怎麼變化，藍綠白如何消長，韓都已經立於不敗之地。退一步想，假設他沒有參選，只要將高雄市政搞好，未來就可以變成南霸天，還最大贏家。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。現任中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授、中興大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



袁鶴齡表示，韓國瑜應該會感謝黨主席吳敦義，因為沒有吳，他不會到高雄；韓國瑜也會感謝前立法院長、現任不分區立委王金平，因為王有助選恩情；唯有朱立倫好像沒有什麼交集，除了高雄市副市長李四川過去是朱的左右手。



袁鶴齡提到，台灣政壇目前就是韓國瑜聲量高，任何人跟韓國瑜接觸，無論正面反面，聲量都會增加，就像民進黨籍台北市議員王世堅批韓，自己也得到高知名度。所以朱立倫拜會韓，這個策略是正確的，但是朱的聲量不能只靠一次跟韓朱會拉抬，後續要如何升溫加碼，朱團隊必須要好好想辦法。



袁鶴齡強調，雖然朱立倫的聲量不高，但他的支持度在國民黨內，還是三顆太陽中最高者，假如未來由他代表國民黨參選2020，在藍綠白三強鼎立的前提下，最終是不是柯文哲當選？這是每一個國民黨員共同面對的問題，國民黨必須以勝選為考量，不能只考量自己能不能脫穎而出，而不顧最後當選的可能性。



袁鶴齡分析，當吳敦義拋出保留“徵召的可能”，代表吳已經務實看出，現狀是對他不利，所以蘊含不參選的可能；王金平擁有長時間政治歷練，他砲轟黨中央，也只是要增加談判籌碼；目前就是朱立倫沒有放棄，沒有鬆口，態度也沒有軟化，上演“韓朱會”就是要奮力一搏。



袁鶴齡告訴中評社，接下來兩隔月，朱立倫如何衝高支持度，如果聲量還是拉不起來，最後還是要務實考量到勝選的問題。國民黨邁向2020到底會如何發展，朱立倫是不是希望韓國瑜不要選，還是爭取韓國瑜的力挺，都是蘊含將韓國瑜當成活棋的可能。



至於韓國瑜參選2020的可能性？袁鶴齡認為，韓國瑜現階段不會去想2020，也不會為2020做任何表態，因為他剛當選高雄市長，雖然目前人氣高漲，未來會不會被國民黨徵召，這已經超過韓國瑜擔任高雄市長能做的事情。所以韓的一切想像，都是以高雄市政為出發點，希望創造高雄的奇蹟。



袁鶴齡強調，未來國民黨有沒有可能徵召，韓國瑜也不會自己去爭大位，他跟傳統國民黨人有所不同，跟民進黨政府是某種程度的對抗，這是以一種地方諸侯對抗中央的概念，而不是增加自己參選2020的籌碼。



袁鶴齡提到，韓國瑜如果“被迫”參選2020，從現在起到徵召的那一天，高雄市政成績都是韓國瑜最大的資產，“如果今天韓國瑜可以把高雄帶往國際，未來也可以把台灣帶向國際”現在任何表現都對未來他可能參選，都有加分作用。