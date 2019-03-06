中評關注：政協記者會談藍綠白　攻堅戰艱辛

記者會背板是藍色白字，底下桌巾是紅色，桌面是綠色，藍綠紅白四種顏色，剛好說明，大陸正在努力實踐美好生活。（中評社 黃文杰攝） 大陸兩會召開，北京人民大會堂紅旗下再現藍天，“藍天保衛戰”更是媒體關注焦點。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月6日電（記者 黃文杰）大陸全國政協十三屆二次會議第一場記者會5日下午在梅地亞兩會新聞中心舉行，會議焦點集中“三大攻堅戰”，若以顏色來比喻，正好是藍（藍天保衛戰）、綠（綠色金融）以及白（精準脫貧）三種顏色，在紅旗飄揚的北京，致力實踐大陸美好生活願景。



大陸第十三屆全國人大二次會議5日開幕，北京人民大會堂再度看到藍天，人民大會堂上方紅旗飄揚，藍天為幕。



每年兩會召開，也再度驗收大陸總理李克強提倡“藍天保衛戰”的成績。



下午政協第一場記者會，邀請5位全國政協委員，為媒體解答大陸老百姓最關心的議題。



包括“打贏防範化解重大風險、精准脫貧、污染防治三大攻堅戰”。



觀察大陸舉行兩會記者會，會場可以看到，藍色背板搭配白字，紅色桌布加綠桌巾。



藍、白、綠、紅四種顏色，跟台灣用顏色詮釋政治沒有關係，單純是大陸這幾年，面對嚴肅面對並克服的重大議題。



對於台灣民眾來說，只知道大陸霧霾嚴重，必須戴口罩，這也逼大陸必須展現魄力改善，包括降低燃煤使用，能源結構調整等。



怎樣才能“藍天保衛戰”？大陸政府若手段過於強硬，也會引起地方不少反彈。



大陸全國政協人口資源環境委員會委員（民建）、生態環境部大氣環境管理司司長劉炳江就感嘆：



許多地方政府，現在說什麼“苦了這麼多年該歇歇了”、“打仗還要休整一下呢”，還說“我這兒該幹的都幹了”。



劉炳江表示，藍天保衛戰要求打贏，打贏就是沒有退路，非常明確。還是那句話，軍中無戲言，言必信，行必果，完不成任務必問責，請拭目以待，



除了追求藍天，“綠色金融”也是兩會關注焦點。



大陸全國政協委員、人民銀行副行長陳雨露在記者會上表示，發展綠色金融須完成3項核心工作，包括構建統一的綠色金融標準體系，完善綠色金融發展的制度環境；在綠色金融國際化進程方面，仍需要持續推動。



有了藍天也有了綠色，今年大陸全面推動小康社會，脫貧工作持續進行，一旦充滿悲苦的黑日子，自然迎向健康的白色生活，這是紅色政權要給大陸老百姓的承諾。