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中評鏡頭：兩會《習近平談治國理政》等書熱賣
http://www.CRNTT.com   2019-03-06 00:21:31


《習近平談治國理政》中文本共兩集已成為暢銷書。（中評社　倪鴻祥攝）
　　中評社北京3月6日電（記者　倪鴻祥）大陸國家主席習近平提出實現中華民族偉大復興的“中國夢”作為治國理念，人民大會堂目前正舉行一年一度全國政協與人大會議，有的關他書籍，不論是《習近平談治國理政》一、二集，或是年輕時的生活，乃至他講話引經據典，全部都是暢銷熱賣書籍。

　　兩會的新聞中心依慣例每年都設在“梅地亞中心”，該中心的一樓大廳都會設置書報攤，免費提供中外記者書報雜誌，大廳的另一隅為中國郵政攤位，除了出售紀念郵票，也會兼賣暢銷書籍。

　　記者5日下午抵達梅地亞中心，想要了解今年提供的書籍時，發現《習近平談治國理政》中文本已成為暢銷書，該書分為第一卷與第二卷共兩集，每本賣人民幣80元（以4.5元計為新台幣360元），正好各剩一本擺在桌上銷售。

　　不只《習近平談治國理政》兩本書熱賣，其他像是《習近平的七年知青歲月》與《習近平在正定》兩本書，分別賣人民幣76元（新台幣342元）、66元（新台幣297元），以及《習近平用典》第一輯賣47元（新台幣211.5元）與第二輯49元（新台幣220.5元），都只各剩2本及1本。

　　至於免費書報攤的桌上，有關習近平的書籍，只有提供《習近平談治國理政》第二卷拉丁文版，其餘大部分都是大陸各家報紙、雜誌談論中國崛起，或是介紹中國各地風情的書籍。
 


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